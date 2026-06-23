Необычная жара охватила ряд стран Европы 2 23.06.2026, 15:24

1,354

Нынешняя ‌волна обусловлена феноменом атмосферного давления, известным как блок омега.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил во вторник, что за последние пять дней 40 человек утонули во Франции в период ‌экстремально жаркой погоды. Власти ряда европейских стран выпускают предупреждения об опасности, останавливая работу школ и некоторых предприятий, пишет The Moscow Times.

По данным Всемирной метеорологической организации, потепление на европейском континенте происходит в два раза быстрее, чем в среднем на земном шаре, что делает подобные продолжительные периоды ‌жары все более вероятными.

Нынешняя ‌волна обусловлена феноменом атмосферного давления, известным как блок омега, так как его форма напоминает эту греческую букву: в центре антициклона ‌находится горячий воздух, а по бокам - более прохладные воздушные массы. По словам метеорологов, в результате западную и центральную части Европы накрыл ‌так называемый тепловой купол, в котором заперт разогретый воздух, из-за чего температура ежедневно поднимается еще выше.

По данным Meteo France, почти на всей территории ‌Франции объявлено тепловое предупреждение: в некоторых районах на западе страны ожидается до 43 градусов по Цельсию.

Минздрав Италии объявил высший уровень тревоги в 15 городах, на некоторых производствах работа прекращена. Британская метеорологическая служба прогнозирует 37 градусов на юге Англии во вторник и усиление жары в следующие два дня, что приведет к новому историческому рекорду для июня.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило красный уровень опасности в некоторых регионах, где температура воздуха может подняться ‌до 44 градусов: в понедельник в муниципалитете Андухар температура ‌уже зашкалила за 45 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com