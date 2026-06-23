«У Лукашенко нет ответа на эти аргументы» 2 23.06.2026, 15:16

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Позиции Украины существенно усилились.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил свой ультиматум Лукашенко и заявил, что белорусский диктатор должен снять ретрансляторы для российских дронов, иначе это сделают сами украинцы.

Почему Киев именно сейчас, спустя четыре года войны, так жестко ставит вопрос перед белорусским диктатором?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Здесь комплекс причин. Во-первых, действительно существует подобная проблема, связанная с тем, что Россия использует территорию Беларуси для ретрансляции сигнала, которым они управляют дронами. Это позволяет россиянам довольно-таки далеко эти самые «Шахеды» направлять на запад и атаковать инфраструктуру. Это создает серьезные проблемы. В целом Россия физически построила своеобразную трассу вдоль границы с Беларусью для «Шахедов».

Поскольку Лукашенко себя позиционирует как некая нейтральная сторона, это, наверное, позволяет соответствующим образом поддерживать подобный дискурс.

— Что еще за это время еще поменялось?

— Cущественно усилились позиции Украины. Длительное время основная стратегия отношений Украины с Лукашенко заключалась в том, чтобы поддерживать нейтралитет и ограничиваться от каких-либо взаимных действий. Но сейчас Украина чувствует себя в намного более сильной позиции.

Системные удары по российским НПЗ, топливный кризис в России, эффективное использование дронов средней дальности. Стоит отметить, что то, что является дронами средней дальности в масштабах России, это вполне себе далекие дроны в масштабах Беларуси.

Это создает соответствующие аргументы в руках Украины, на которые, по большому счету, у Лукашенко ответа нету. Он может рассчитывать на помощь со стороны Путина, а Путин сам, скажем так, не в самой лучшей ситуации находится.

Если говорить об общей ситуации, то вот сегодня были интересные заявления со стороны Лаврова, что их надули со стороны представителей Соединенных Штатов в ООН, что Россия должна немедленно принять прекращение огня, а то будет хуже. Все это создает соответствующую атмосферу, в которой Украина может использовать аргументы для давления на режим Лукашенко, для чего есть, с одной стороны, соответствующие ресурсы, но, с другой стороны, есть конкретная необходимость. Украина не провоцирует это противостояние на ровном месте, проблема есть, и это действительно очень болезненный вопрос, управляемый со стороны Беларуси.

— Как могут развиваться события после истечения срока ультиматума Зеленского?

— Ранее Украина заявляла о том, что она уже выводила из строя подобные средства. Не уточнялось как, но, возможно, что-то подобное будет предпринято и сейчас.

Могут быть какие-то другие действия. Прогнозировать это довольно сложно. Я какой-то именно военной эскалации не ожидаю, заходов в войск или тому подобное. Возможно, будут какие-то спецоперации, возможно, что-то другое. Пока что это сложно прогнозировать. Тем не менее Украина будет далее отстаивать свою позицию.

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