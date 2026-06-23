Лавров выругался на иностранных журналистов 1 23.06.2026, 14:03

Сергей Лавров

Конфуз попал на видео.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметился очередным недипломатичным высказыванием. Инцидент произошел во время 12-го заседания международного круглого стола, темой которого была война РФ против Украины. Кадры с эмоциональной реакцией министра мгновенно разлетелись по социальным сетям.

Причиной резкого поведения чиновника стала путаница со средствами массовой информации: Лавров принял репортера из Йемена за другого участника встречи. Глава внешнеполитического ведомства не сдержал эмоций и прямо в микрофон выдал нецензурную фразу: «Нет, к х**ам собачьим, все уже».

Ролик с участием Лаврова быстро стал вирусным. Пользователи отмечают в комментариях, что этот конфуз стал наглядным отражением стиля современной внешней политики РФ.

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