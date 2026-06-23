Раскрыты характеристики роботакси Tesla Cybercab
- 23.06.2026, 14:58
Расчетный запас хода достигает примерно 673 километров.
Появились новые данные о будущем автономном автомобиле Tesla Cybercab. Документы Агентства по охране окружающей среды США раскрыли ключевые параметры роботакси, которое пока не запущено в серийное производство, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Согласно данным, модель получит мощность около 219 лошадиных сил, один электромотор на передней оси и литий-ионную батарею емкостью примерно 48 кВт·ч. Масса автомобиля составляет около 1 412 кг, что делает его одним из самых легких электромобилей в своем классе.
Несмотря на небольшую батарею, расчетный запас хода достигает примерно 673 км. Такой показатель объясняется низким весом и высокой энергоэффективностью платформы, созданной под автономное использование в городских и пригородных условиях.
Tesla отмечает, что Cybercab проектировался без учета водителя, поэтому акцент сделан не на управляемости, а на эффективности, простоте конструкции и максимальной дальности поездки.
При этом официальные финальные данные по запасу хода, стоимости и срокам запуска пока не раскрываются. Также неизвестно, как быстро автомобиль будет заряжаться и в каких странах появится первым.
Эксперты считают, что при выходе на рынок Cybercab может задать новый стандарт компактных электрических транспортных средств, особенно в сегменте городского автономного транспорта.