Алесь Беляцкий: Жертвами репрессий в Беларуси стали не менее 100 000 человек 1 23.06.2026, 14:53

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Алесь Беляцкий

Нобелевский лауреат призвал международное сообщество действовать.

Жертвами репрессий в Беларуси стали не менее 100 000 человек, об этом на пресс-конференции в Белостоке заявил нобелевский лауреат и экс-политзаключенный правозащитник Алесь Беляцкий, пишет телеграм-канал DzikMedia.

По словам Беляцкого, в стране было возбуждено более 10 000 политических уголовных дел, кроме того, еще тысячи людей подверглись преследованию в виде административных арестов, штрафов и других форм давления.

Алесь Беляцкий призвал международное сообщество поддерживать белорусское гражданское общество и добиваться освобождения политзаключенных.

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