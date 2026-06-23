Алесь Беляцкий: Жертвами репрессий в Беларуси стали не менее 100 000 человек

Алесь Беляцкий: Жертвами репрессий в Беларуси стали не менее 100 000 человек1
- 23.06.2026, 14:53
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Нобелевский лауреат призвал международное сообщество действовать.
Жертвами репрессий в Беларуси стали не менее 100 000 человек, об этом на пресс-конференции в Белостоке заявил нобелевский лауреат и экс-политзаключенный правозащитник Алесь Беляцкий, пишет телеграм-канал DzikMedia.
По словам Беляцкого, в стране было возбуждено более 10 000 политических уголовных дел, кроме того, еще тысячи людей подверглись преследованию в виде административных арестов, штрафов и других форм давления.
Алесь Беляцкий призвал международное сообщество поддерживать белорусское гражданское общество и добиваться освобождения политзаключенных.