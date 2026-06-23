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Причастную к репрессиям судью из Орши сняли с должности

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  • 23.06.2026, 9:56
  • 4,290
Причастную к репрессиям судью из Орши сняли с должности

За «проступок, несовместимый с госслужбой».

Судью суда Оршанского района и Орши Инну Кохову освободили от должности за «совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе». Это следует из указа Александра Лукашенко от 22 июня, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Зеркало».

Этим же указом Лукашенко назначил ряд судей и освободил от должностей более десяти человек. Большинство из них ушли в отставку, несколько — по собственному желанию или в связи с истечением срока полномочий. Кохова стала единственной из судей, которую сняли именно по основанию о проступке, несовместимом с госслужбой.

Причины такого решения в указе не уточняются.

По данным правозащитного проекта Dissidentby, в бытность судьей Инна Кохова выносила политически мотивированные решения. В базе проекта указано, что она причастна как минимум к 24 делам, по которым назначались штрафы и административные аресты.

В частности, Кохова выносила приговор Александру Нестерову по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Ему назначили 2,5 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Также, по данным правозащитников, она назначила Михаилу Чамуруку 12 суток административного ареста за «кормление голубей» в Орше 10 мая 2020 года.

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