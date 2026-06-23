«Уникальный случай»: в Минске встретили птицу из Красной книги 23.06.2026, 11:01

фото: onliner.by

Она гуляла возле «Минск-Мира».

В понедельник, 22 июня, читатель onlíner поделился редким снимком. На фото, сделанное этим же утром, попал черный аист. Он был замечен в лесопарковой зоне между улицей Асаналиева и районом «Минск-Мир». Большая удача встретить эту птицу даже в дикой природе, не говоря уже о центре города.

Черный аист считается редким видом во всех странах, где обитает. В Беларуси он включен в Красную книгу. Кстати, в 2026-м именно черный аист был назван птицей года.

фото: onliner.by

За комментарием журналисты обратились к зоологу компании «Дикая природа» Александру Винчевскому. Специалист сразу предположил, что аист мог улететь из зоопарка: слишком исключительная ситуация. Однако рассмотреть кольцо на ноге птицы не удалось.

— Конечно, это уникальный случай! Пролетать над Минском они могут, но чтобы сесть в городе... Молодые птицы еще не слетали с гнезд. Скорее всего, это молодой аист, который вернулся из Африки. Они начинают размножаться в 5—6 лет, но и до этого каждый год прилетают с юга на родину. Думаю, это одна из таких птиц. Чтобы взрослая залетела в город? Не представляю такого. Они вообще не любят людям показываться, боятся. Обычно охотятся в лесу, на каналах и речках. Ведут скрытный образ жизни.

Также Александр отметил, что нередко за черных аистов принимают белых, испачканных в мазуте. Отличительная черта именно черных — голая красная кожа вокруг глаз.

В отличие от своего белого сородича, черный аист никогда не образует колоний и не селится ближе чем за километр от соседа. Любимое место жительства — крупные дубы, осины или сосны с толстыми ветками. Деревья должны быть крепкими, чтобы выдержать гнездо весом в несколько сотен килограммов. Кроме того, важна пышная крона, которая сможет укрыть семью от хищных птиц.

Как рассказал зоолог, гнезда могут использоваться десятилетиями. Так, в Беларуси есть гнездо, в котором черные аисты живут уже почти 20 лет.

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