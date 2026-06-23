Турция отреагировала на удар российского дрона по своему кораблю в Черном море 1 23.06.2026, 11:34

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Фото: ВМС Украины

Опубликовано заявление МИД.

Турция призвала все заинтересованные стороны принять меры к деэскалации ситуации в районе Черного моря, в котором 22 июня российский дрон атаковал турецкий сухогруз VICTRESS под флагом Панамы.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Турции.

В МИД Турции подчеркнули, что подобные атаки угрожают турецким интересам в Черном море и региональной безопасности. Для Анкары одним из главных приоритетов по-прежнему является обеспечение безопасного судоходства гражданских судов в Черном море.

В заявлении МИД Турции, которое посвящено атаке БпЛА по турецкому судну, не указано, что речь идет про российский беспилотный летательный аппарат. Турецкое внешнеполитическое ведомство на этом не стало заострять внимание.

На данный момент известно, что в ночь на 22 июня российские дроны атаковали два гражданских корабля в Черном море. Один из них - турецкий сухогруз VICTRESS под флагом Панамы.

В результате российского удара на судне начался пожар. Погиб 58-летний повар, гражданин Египта. Судно получило зрительные повреждения.

Восемь моряков, среди которых были граждане Турции и Индии, использовали для эвакуации спасательный плот. Все спасенные моряки находятся в Украине. Двое турецких граждан пострадали. Им оказана необходимая медицинская помощь.

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