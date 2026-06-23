Bild: У Путина появились четыре огромные проблемы 1 23.06.2026, 12:27

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Из-за дальнобойных ударов Украины.

Удары Сил обороны Украины по военным и стратегическим объектам в России создали одновременно четыре очень серьезные проблемы российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом говорится в статье Bild.

Журналисты Bild отметили, что первой проблемой для Путина, сформировавшейся в последнее время в результате ударов ВСУ по объектам в России, стала тупиковая ситуация на фронте.

Российские оккупанты не могут добиться стратегического успеха, а ВСУ на фронте наносят дронами большие потери врагу.

Во-вторых, у России серьезные проблемы с военной логистикой. ВСУ в последнее время активно наносят удары по логистике российских оккупантов, особенно на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Сухопутный коридор из России в оккупированный Крым серьезно нарушен. Кроме того, ВСУ повредили все железнодорожные и автомобильные мосты, связывавшие полуостров с материком.

Третья серьезная проблема Путина заключается в том, что он не может защитить оккупированный Крым. Западные эксперты отмечают, что удары ВСУ практически сделали из Крыма «остров». Украина стремится изолировать Крым от России, и у нее это получается. Благодаря этому ВСУ могут освободить полуостров от российских оккупантов.

Четвертая проблема Путина заключается в том, что все больше и больше россиян чувствуют последствия войны. Украина наносит воздушные удары по стратегическим и военным целям в России, расстояние до которых составляет тысячи километров.

На данный момент война против Украины превратилась для миллионов россиян в повседневную реальность.

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