В Беларуси соцработников пересадят на велосипеды
- 23.06.2026, 13:34
А некоторых обеспечат электровелосипедами.
Социальные работники в Беларуси будут передвигаться на велосипедах и электровелосипедах. Минтруда приняло решение обеспечить их средствами персональной мобильности. Постановление ведомства опубликовано на портале Pravo.by.
Велосипедами будут обеспечивать в населенных пунктах, где нет регулярного транспортного сообщения, а также если график общественного транспорта не совпадает с графиком обслуживания граждан.
Каждый работник, который оказывает услуги социального обслуживания на дому, при протяженности маршрута до 5 км в день получит велосипед. А если расстояние больше — электровелосипед или велосипед на выбор.
Кроме того, специалисты, которые занимаются выявлением граждан, нуждающихся в соцподдержке, и оценкой их потребности в социальных услугах, получат электровелосипеды. Правда, из расчета одна единица техники на пятерых человек.