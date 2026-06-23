В Беларуси соцработников пересадят на велосипеды 23.06.2026, 13:34

А некоторых обеспечат электровелосипедами.

Социальные работники в Беларуси будут передвигаться на велосипедах и электровелосипедах. Минтруда приняло решение обеспечить их средствами персональной мобильности. Постановление ведомства опубликовано на портале Pravo.by.

Велосипедами будут обеспечивать в населенных пунктах, где нет регулярного транспортного сообщения, а также если график общественного транспорта не совпадает с графиком обслуживания граждан.

Каждый работник, который оказывает услуги социального обслуживания на дому, при протяженности маршрута до 5 км в день получит велосипед. А если расстояние больше — электровелосипед или велосипед на выбор.

Кроме того, специалисты, которые занимаются выявлением граждан, нуждающихся в соцподдержке, и оценкой их потребности в социальных услугах, получат электровелосипеды. Правда, из расчета одна единица техники на пятерых человек.

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