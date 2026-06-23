«Скорая так и не проехала, врачи пошли пешком в соседний дом»1
- 23.06.2026, 14:09
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В Минске наказали водителей из-за парковки во дворе.
В Минске водителей двух автомобилей привлекли к ответственности после того, как из-за неправильной парковки машина скорой помощи не смогла подъехать к пациенту, сообщили в ГАИ.
Сотрудники ГАИ обнаружили в интернете ролик, на котором видно, что автомобиль скорой помощи не может проехать к месту вызова из-за припаркованных с нарушением правил кроссоверов Toyota и Chevrolet.
Инцидент произошел вечером 12 июня во дворе дома № 21 на улице Бобруйской.
«Скорая так и не проехала, врачи пошли пешком в соседний дом. Проходил мимо. Но там живут друзья, и в этом дворе ситуация каждую пятницу такая», — рассказывал журналистам автор видео.
На нарушение в ГАИ также пожаловалась сама бригада скорой помощи. Владельцев машин нашли — за нарушение правил остановки и стоянки оба водителя привлечены к административной ответственности.