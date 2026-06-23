Американские консерваторы напомнили, что Путин — враг 1 23.06.2026, 14:22

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Республиканцы объединились в поддержку Украины.

В Вашингтоне усиливается консервативный лагерь, который требует от США не сворачивать поддержку Украины и жестче выстраивать политику в отношении России. На конференции «Противники Америки: российская реальность» («America’s Adversaries: The Russia Reality», прошедшей 10 июня рядом с Белым домом, республиканские политики, бывшие чиновники, военные и консервативные аналитики пытались донести простой тезис, что Москва — не «спорный партнер», а прямой противник Соединенных Штатов, а помощь Киеву — вопрос американской безопасности, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Форум организовала директор Центра американской безопасности и защиты Меган Моббс. По ее словам, поддержка Украины не противоречит лозунгу «Америка прежде всего» («America First»), а Россия — это «коварное, коррумпированное мафиозное государство». Среди участников были генерал Кит Келлог, бывший замгоссекретаря Стивен Биган, представители консервативных аналитических центров и медиа, а также чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Усик выступил с эмоциональной речью о судьбе украинских христиан на оккупированных территориях, похищенных детях и попытках России стереть украинскую идентичность. Эта линия особенно важна для американских консерваторов, опирающихся на религиозный и евангелический электорат. На конференции звучал и более прагматичный аргумент: Россия действует в связке с Ираном, Китаем и Северной Кореей, а значит война в Украине — часть более широкой борьбы против блока противников США.

Хотя президент США Дональд Трамп и его команда дистанцируются от украинской темы, внутри Республиканской партии картина уже не выглядит однозначной. По данным соцопросов, 47% республиканцев в 2026 году считают Россию врагом США, а в целом негативно к России относятся 83% американцев. Это дает шанс тем республиканцам, кто хочет вернуть партию к более жесткой линии против Кремля.

Смысл послания, прозвучавшего в Вашингтоне, сводится к одному — даже если Белый дом пытается отойти от войны, в американском правом лагере есть силы, которые не готовы отдавать Украину Путину без боя.

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