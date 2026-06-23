Освобождение Крыма приближается: пришло время для плана «В» 23.06.2026, 14:48

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Эксперт озвучил интересный прогноз.

Успешная операция Сил обороны Украины в отношении логистических маршрутов в Крым и военных объектов страны-оккупанта России на территории полуострова существенно изменила прогнозы относительно его деоккупации. Сегодня Крым стал значительно ближе к возвращению в состав Украины. Пока жив кремлевский диктатор Владимир Путин, говорить о выводе оккупационных войск вряд ли приходится, но он уже приближает свой конец и уже сейчас наша страна должна серьезно готовиться к процессу перехода полуострова под контроль Украины.

Прежде всего, необходимо на законодательном уровне четко определить степень ответственности проживающих в Крыму в условиях оккупации людей. Те, кто не виновен в коллаборации с оккупантами, кто не совершал преступлений ни военного, ни иного характера, должны быть уверенными в том, что их не будут преследовать. Одновременно, граждане РФ, которые незаконно въехали на территорию Крыма поле 2014 года и поселились там, смогут добровольно покинуть полуостров, если они не совершили других преступлений.

И, наконец, Украина уже сейчас со своими западными партнерами должна сформулировать четкий и жесткий «план В» на случай, если в России сменится власть. Ни одно преступление страны-агрессора не должно остаться безнаказанным.

Фото: Getty Images

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал глава всеукраинского движения «Сила права», экс-вице-премьер правительства АР Крым Андрей Сенченко.

– Есть ли у вас информация о том, насколько ухудшилось обеспечение в Крыму с тех пор, как Силы обороны Украины начали мощную операцию по организации «логистического локдауна» на полуострове?

– Информация, безусловно, есть. Я общаюсь со многими нормальными людьми в Крыму, и у всех ощущение, что Крым стал значительно ближе к фактическому возвращению в состав Украины. Оккупационный режим реально задыхается, и решения в новых реалиях просто нет. Мы видим, что российская ПВО деградирует. Причем, это касается не только Крыма, но и их объектов нефтегазового комплекса, – для них они носят стратегический характер, и оборонных предприятий, и Москвы. Поэтому никаких чудес в России не произойдет.

Одновременно возможности Украины наносить дальнобойные удары и контролировать большие территории с воздуха возрастают с каждым днем. Поэтому я думаю, что удушение состояния российской группировки на оккупированных территориях Крыма и Донбасса будет продолжаться, и это очень серьезно приближает деоккупацию этих территорий. Это обобщенное мнение людей на основе разных высказываний.

Конечно, это осложняет жизнь нашим гражданам на территории Крыма, но я всегда говорю, что эти жертвы надо сравнивать с жертвами, которые несут наши солдаты на фронте, рискуя своей жизнью и здоровьем. Какие-то бытовые мелочи в этом плане должны восприниматься как неизбежные, и не такие уж это большие сложности. По крайней мере, мои собеседники соглашаются с такой логикой.

Понятно, что в Крыму также достаточно много коллаборантов. В свете того, что есть совершенно обоснованные ощущения, что мы сегодня значительно ближе к возвращению Крыма, нежели год назад, очень важно, чтобы власть именно сейчас, а не потом, занялась вопросами их ответственности. Людей, которые, условно говоря, работали врачами и учителями, могут пугать тем, что их будут репрессировать. Это обычная технология ФСБ. Их попытаются смешивать с негодяями, которые обслуживали оккупационную власть, служили в оккупационных и российских силовых структурах, в армии страны-агрессора.

Поэтому очень важно, чтобы мы не только ударами с воздуха по логистике и стратегическим объектам России, но и работой с нашими гражданами приближали возвращение Крыма.

– Фактически до этой масштабной операции Сил обороны Украины, когда речь шла об освобождении Крыма, большинство экспертов сходились во мнении, что освобождение полуострова возможно исключительно дипломатическим, политическим путем. Сегодня, по всей видимости, появилась возможность освобождения сугубо военным путем?

– Сугубо военным, сугубо дипломатическим… Я бы не пытался все это покрасить в какой-то один цвет. Тут должна быть система усилий, и военных, и дипломатических, и, самое главное, еще раз повторю – там 2 миллиона наших граждан, с которыми нужно работать каждый день, и, в первую очередь, говорить с ними о том, что их сегодня волнует.

Окей, освободила Украина Крым, фактически вернула свой состав, что это означает для каждого из них? Ответ на этот вопрос должен быть дан на законодательном уровне, а не на уровне заявлений политиков, комментаторов, аналитиков и так далее. Тогда эти составляющие соберутся вместе, воедино и позволят нам вернуть Крым.

– Рефат Чубаров призвал россиян, которые незаконно поселились в оккупированном Крыму после 2014 года, покинуть полуостров, пока Крымский мост еще стоит. Согласны ли вы с этим?

– Абсолютно правильно. Я полностью поддерживаю Рефата в этом вопросе. Это наш гуманитарный совет, поскольку пока они еще могут продать что-то, что купили или построили в Крыму, по крайней мере, попытаться, собрать свои пожитки и вывезти, потому что потом это будет уже бегством. Потом придется бросать все.

Фото: Deepstatemap.live

– Какая ответственность грозит этим людям, когда Крым вернется под контроль Украины?

– Если мы говорим о российских гражданах, которые не совершали иных преступлений, кроме незаконного пересечения границы Украины и въезда на оккупированную территорию Украины, в частности, то в этом случае, я думаю, их ждет просто депортация в течение очень короткого срока. То есть сначала предложение выехать самостоятельно, затем, если оно не будет выполнено, они будут депортированы. Это касается тех, кто не совершал иных преступлений. Для тех, кто совершал преступления военного, экономического характера, преступления против украинских граждан, участвовал в репрессиях в нашем уголовном кодексе есть соответствующие статьи.

А вот что касается украинских граждан, то сейчас необходимо внести ясность на законодательном уровне и объяснить людям, в отношении кого вообще никаких претензий быть не может. В отношении тех, кто представлял среднее звено, может быть применена люстрация. Но тех, кто был причастен к принятию решений оккупационной власти, к реализации политики оккупации и угнетению украинских граждан, необходимо судить по всей строгости закона. Очень важно, чтобы эта градация была утверждена законом, процедурой, чтобы люди понимали, как это будет выглядеть.

Далее, безусловно, всех будут волновать имущественные вопросы, и здесь тоже очень важно, чтобы хотя бы в общих чертах было объяснено, как это будет происходить.

– Как вы оцениваете перспективу выведения российских войск из Крыма, если Силы обороны Украины будут действовать в том же режиме, в котором они действуют сейчас? Видите ли вы предпосылки для такого кардинального решения российского военно-политического руководства? Если да, в какие сроки это может произойти?

– Я думаю, при живом Путине вряд ли произойдет что-то подобное, но так или иначе никто не вечен. Кроме того, когда диктатор теряет лицо внутри своей страны, внутри своего окружения, то это так или иначе приближает конец. Поэтому я думаю, это уже не за горами. Я не берусь называть какие-то сроки, но убежден, что Путин сам на это не пойдет.

Вместе с тем очень важно, чтобы у нас не было никаких иллюзий в отношении качества российской элиты, чтобы не было ожиданий, что появятся какие-то либералы, демократы, которые вдруг начнут чтить международное право. Ничего такого в России не будет.

Поэтому очень важно, чтобы Украина вместе с нашими западными партнерами очень четко отработала план «Б» для Украины. Условно говоря, сейчас план «А» состоит в том, что мы воюем, защищаем свою страну, отвоевываем территорию, а завтра, условно говоря, исчезает Путин. И вот тут нужен план «Б».

Это необходимо сделать сейчас, а не потом, в противном случае Европа начнет ходить в присядку, пускать розовые пузыри, рассказывать о том, что надо возобновить диалог… Нет, должен быть ультиматум. Он должен быть подготовлен сейчас и согласован, в первую очередь, с нашими европейскими партнерами.

Суть ультиматума в следующем: страна Россия совершила преступление против человечности против соседнего государства, преступление агрессии, убило большое количество людей, покалечило, разрушило судьбы и будет нести за это ответственность. Вопрос лишь в том, будут ли те, кто придут на смену Путину, правопреемниками режима, и, соответственно, их коснется преследование, либо они отрабатывают назад, то есть возвращают Россию в границы 1991 года.

Все рассказы о том, что якобы новые границы закреплены в их конституции – это юридическая казуистика, которая существовала во все времена. Они приняли решение о включении территорий Украины в состав РФ, но теперь не надо решения о выходе – надо решение об отмене того решения о включении. Обоснований для этого более чем достаточно.

Таким образом, ультиматум должен быть таким: это первый шаг, а дальше вы начинаете платить репарации. И только позже, постепенно, очень медленно начинают сниматься санкции в отношении Российской Федерации. Потому что есть принципиальные вещи.

Тут вопрос не в том, кто лучше нафантазирует, а в том, кто лучше подготовится. Сейчас очень важно, чтобы у нас было единое понимание плана «Б» и в Киеве, и у наших европейских партнеров. Если мы будем выступать организованно, жестко, четко, именно с таким планом, тогда это станет реальностью.

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