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В Беларуси вводят новшества по налогу, который многие использовали как «оберег» от «тунеядства»

  • 23.06.2026, 14:32
В Беларуси вводят новшества по налогу, который многие использовали как «оберег» от «тунеядства»

Нововведения заработают с 1 июля.

Власти с 1 июля 2026 года введут ежемесячный минимальный размер налога на профессиональный доход, он составит 45 рублей. Также с этой даты расширят перечень оснований, по которым налоговики могут отказать человеку в работе по НПД. В Министерстве по налогам и сборам (МНС) рассказали подробности по этим новшествам.

«При планировании своей деятельности плательщикам налога на профессиональный доход (как активным, так и тем, которые деятельность ведут изредка либо не ведут ее вовсе, но зарегистрированными как плательщики НПД) необходимо учитывать данные нововведения налогового законодательства», — сообщает МНС.

В ведомстве также рассказали, что с 1 июля «усилят ответственность за своевременность уплаты налога на профессиональный доход»:

«В случае, если физическим лицом допускается несвоевременная уплата НПД в течение трех месяцев подряд, то такой плательщик налоговым органом принудительно снимается с учета, и дальнейшая регистрация в качестве плательщика НПД возможна лишь через семь месяцев».

Как новшество будет работать на практике

В МНС приводят пример: Иван Петрович в июле этого года получил доход в 400 рублей. Сумма налога составила 40 рублей, однако в августе к уплате было начислено 45 рублей с учетом доплаты до минимального сбора. В последний месяц лета деятельность этот мужчина не будет вести, но если с учета он не снимется, в сентябре ему также начислят минимальный налог — 45 рублей. Снявшись с учета 2 сентября, Иван Петрович в октябре еще раз уплатит минимальный налог за предыдущий период.

Отметим, что некоторые беларусы пытаются через НПД избегать «тунеядства».

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