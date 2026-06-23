Fox News: Россия готовит гибридные атаки на восточном фланге НАТО 1 23.06.2026, 14:33

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Фото: 24 канал

Латвийская разведка узнала подробности.

Латвийская разведка предупреждает, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.

Об этом сообщает Fox News.

«Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши. Речь идет не об обычной войне, поскольку сейчас Россия к этому не способна, а о гибридных атаках – с использованием ракет, беспилотников или других средств, призванных послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас появятся собственные проблемы», – заявили представители латвийской разведки.

Латвийская разведка считает, что Путин не только ищет способы заставить страны НАТО отказаться от поддержки Украины, но и получает искаженные оценки ситуации внутри собственной системы, что увеличивает риск ошибочной оценки решимости Запада.

«Наибольшее беспокойство вызывает риск просчета. Российские государственные структуры говорят Путину то, что он хочет услышать, а это создает опасный замкнутый круг, который может привести к необдуманным и бессмысленным решениям», – заявили в латвийской разведке.

«Мы видим все больше признаков того, что Путин хочет получать только хорошие новости. Он изолирован, и это еще больше усложняет процесс принятия решений, поскольку они основываются не на реальной ситуации», – добавили в разведке.

Предупреждение латвийской разведки совпадает с заявлениями польских чиновников, с которыми Fox News разговаривал в июне в Польше. По их словам, гибридная война России против восточного фланга НАТО уже продолжается. Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий указал на убийства, активность беспилотников, кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры на территории НАТО, включая, по его словам, организованную Россией кибератаку на польскую энергетическую инфраструктуру, целью которой было «оставить без электричества часть Польши».

Латвийская разведка также считает, что западные санкции оказывают реальное влияние на Россию, несмотря на публичные заявления Москвы о том, что она успешно справилась с этим давлением.

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