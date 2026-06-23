Как выиграть чемпионат мира по футболу 23.06.2026, 13:55

Побеждает не только экономика.

С 1930 года в чемпионатах мира по футболу участвовали более 80 стран, но трофей выигрывали лишь восемь. Экономисты и аналитики пытаются объяснить этот разрыв и приходят к выводу: деньги важны, но не являются решающим фактором, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование, основанное на рейтингах Elo, показывает, что на результат влияют богатство страны, численность населения, физические параметры игроков и география. Вместе эти факторы объясняют около 70% различий в уровне сборных. Однако главный элемент успеха связан не с экономикой — а с тем, как страна встроена в мировую футбольную систему.

Европа и Южная Америка имеют устойчивое преимущество благодаря глубокой инфраструктуре: тысячам тренеров, сильным лигам и постоянному притоку инвестиций. В Европе работает более 200 тысяч лицензированных специалистов, тогда как в Азии их в разы меньше. Это создает эффект накопления: сильные становятся еще сильнее.

Но догонять возможно. Яркий пример — Япония, которая выстроила долгосрочную стратегию развития футбола и после реформ 1990-х стабильно выходит на мировые турниры, побеждая сильнейшие сборные.

Еще более быстрый путь — миграция и натурализация игроков. Все больше команд опираются на футболистов, рожденных за пределами страны. В некоторых сборных их доля превышает половину состава. Франция, Англия, Марокко и Сенегал используют этот ресурс особенно эффективно.

Статистика показывает — чем выше разнообразие происхождения игроков, тем лучше результаты команды. Влияние миграции становится системным фактором современного футбола.

При этом вокруг темы возникают и социальные конфликты: успехи многонациональных сборных часто сопровождаются ростом споров о миграции и идентичности. Вывод аналитиков прост: в современном футболе побеждает не только экономика, но и способность страны привлекать и интегрировать таланты со всего мира.

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