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Крым становится «котлом» для войск РФ

  • 23.06.2026, 13:49
  • 1,326
Крым становится «котлом» для войск РФ

Москва теряет контроль над полуостровом.

Крым постепенно превращается в ловушку для российских войск. В случае полного перекрытия логистических путей огромная группировка оккупантов окажется в полной изоляции - без топлива, боеприпасов и электроэнергии.

Об этом в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина сказал глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Российская армия может оказаться в масштабной ловушке

По словам эксперта, географическое положение полуострова на фоне успешных действий Вооруженных сил Украины превращает его в зону смертельной опасности для захватчиков.

«Сейчас Крым уже стал естественным котлом. Если логистика будет полностью перекрыта, то эти военные, численность которых наращивали на территории Крыма, окажутся в котле. И без топлива, без обеспечения электроэнергией они не смогут выполнять свои военные задачи», - подчеркнул Бариев.

Он добавил, что в таких условиях удерживать и сохранять контроль над полуостровом для Российской Федерации будет чрезвычайно сложной задачей.

Критическая ситуация со светом и газом

Помимо очевидного дефицита топлива, в оккупированном Крыму существенно обострилась ситуация с энергоснабжением. Энергетическая инфраструктура захватчиков оказалась под системными ударами.

Бариев пояснил, что проблемы с электричеством напрямую связаны с поражением газовых объектов:

Удары пришлись не только по электрическим подстанциям, но и по газораспределительным объектам.

Главные электростанции полуострова - Балаклавская (в Севастополе) и Таврическая, которые оккупанты построили уже после 2014 года для автономного энергоснабжения Крыма, - работают исключительно на газе.

Перебои с поставками «голубого топлива» автоматически парализуют выработку электроэнергии на этих ТЭС.

Паника среди гражданского населения и крах «курортного сезона»

Энергетический и логистический коллапс уже отразился на повседневной жизни полуострова и его экономике. Жители Крыма готовятся к худшему сценарию, а россияне массово отменяют поездки.

Продукты питания в магазинах пока есть, однако люди начали активно скупать товары длительного хранения.

Более 58% россиян уже отказались от ранее забронированных мест в крымских санаториях и пансионатах.

Россияне массово сдают купленные билеты на полуостров, поскольку видят реальную информацию о том, что доехать туда из-за разрушенной логистики становится почти невозможно.

По оценке Бариева, такой массовый бойкот отдыха нанесет сокрушительный удар по крымской экономике, которая критически зависит от дотаций и летнего сезона.

Атаки на оккупантов в Крыму

В течение последней недели украинские военные нанесли серию ударов по объектам во временно оккупированном Крыму. В частности, были поражены железнодорожные мосты, Глебовское подземное газохранилище, нефтебаза вблизи Керчи, радиолокационные станции и газовые компрессорные станции, которые использовались для обеспечения российских войск.

Сегодня, 23 июня, после удара по ТЭЦ в Керчи вспыхнул пожар на резервуарах с нефтепродуктами, а в ряде городов и районов полуострова возникли перебои с электроснабжением.

На фоне атак оккупационные власти ужесточили ограничения, в частности сократили работу общественного транспорта, торговли и заведений общественного питания, а также временно ограничили продажу топлива и ввели графики отключений света.

По данным партизанского движения «Атеш», одновременно в Крыму отмечается активизация эвакуации семей представителей оккупационной администрации и российских силовых структур.

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