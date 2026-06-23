Доллар и евро пошли вверх 23.06.2026, 13:47

Российский рубль падает.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 июня зафиксировано укрепление доллара, евро и китайского юаня, в то время как российская валюта продемонстрировала падение.

Основные иностранные валюты выросли в цене следующим образом:

Доллар США прибавил 0,58% (+0,0163 рубля) и зафиксировался на отметке 2,8163 рубля.

Евро подорожал на 0,43% (+0,0138 рубля), его курс составил 3,2211 рубля.

Китайский юань укрепился на 0,67% (+0,0275 рубля), поднявшись до 4,1514 рубля за 10 юаней.

В свою очередь, российский рубль потерял 0,47% своей стоимости (-0,0179 рубля). По результатам сессии его курс снизился до 3,7728 белорусского рубля за 100 российских.

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