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«Украина может уничтожить Крымский мост, но его оставили не без причины»

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  • 23.06.2026, 12:53
  • 1,312
«Украина может уничтожить Крымский мост, но его оставили не без причины»

ВСУ намекает российским военным.

Крымский мост до сих пор не уничтожили для того, чтобы дать возможность выехать из Крыма гражданским и военным, чтобы не пришлось ловить российских солдат в горах полуострова. Об этом заявил военный эксперт Кирилл Сазонов в эфире «Фабрики новостей».

«Именно поэтому его еще и не поразили. Он, кстати, и так неполноценен после удара. Там немного ограничено движение, и поэтому есть некоторые запреты. И мне кажется, что его сохраняют именно для того, чтобы дать им выехать, чтобы не удерживать их на полуострове. В первую очередь, мы заинтересованы в том, чтобы гражданские выехали, чтобы они там не задерживались», – сказал он.

Кроме того, по словам Сазонова, мы заинтересованы в том, чтобы военные оттуда уехали, поскольку ловить их по Крыму, в горах, может быть очень долго и сложно.

«Поэтому пусть лучше уходят. Мне кажется, именно для этого этот мост и оставили пока. Ведь снести мы его можем», – сказал он.

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