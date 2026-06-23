«Украина может уничтожить Крымский мост, но его оставили не без причины» 3 23.06.2026, 12:53

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ВСУ намекает российским военным.

Крымский мост до сих пор не уничтожили для того, чтобы дать возможность выехать из Крыма гражданским и военным, чтобы не пришлось ловить российских солдат в горах полуострова. Об этом заявил военный эксперт Кирилл Сазонов в эфире «Фабрики новостей».

«Именно поэтому его еще и не поразили. Он, кстати, и так неполноценен после удара. Там немного ограничено движение, и поэтому есть некоторые запреты. И мне кажется, что его сохраняют именно для того, чтобы дать им выехать, чтобы не удерживать их на полуострове. В первую очередь, мы заинтересованы в том, чтобы гражданские выехали, чтобы они там не задерживались», – сказал он.

Кроме того, по словам Сазонова, мы заинтересованы в том, чтобы военные оттуда уехали, поскольку ловить их по Крыму, в горах, может быть очень долго и сложно.

«Поэтому пусть лучше уходят. Мне кажется, именно для этого этот мост и оставили пока. Ведь снести мы его можем», – сказал он.

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