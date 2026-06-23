Крупнейшие гранты фонда Путина достались Кабаевой и главарям Подольской ОПГ 2 23.06.2026, 13:18

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Алина Кабаева

Деньги получили «Ротан», «Лучок» и один из самых богатых депутатов Госдумы.

Крупнейшими получателями средств в России от Фонда президентских грантов стали проекты, связанные с матерью любовницы Путина Алины Кабаевой, и Паралимпийским комитетом России (ПКР), в руководство которого входят бывшие члены Подольской организованной преступной группировки (ОПГ). На это обратила внимание «Новая газета Европа».

Так, второй по размеру грант — 59,9 млн рублей — достался фонду «Царскосельский вокзал», в чьем попечительском совете состоит Людмила Кабаева. Организация восстанавливает заброшенный вокзал в Пушкине Ленинградской области, построенный специально для последнего российского императора Николая II. Общая стоимость работ оценивается в 123,5 млн рублей.

Еще один крупный грант — 37,5 млн рублей — получил проект «Мы вместе. Спорт. Наставник» Паралимпийского комитета России, который должен подготовить 300 «ветеранов СВО» с инвалидностью к роли тренеров по пауэрлифтингу, плаванию, лыжным гонкам и биатлону.

В руководство ПКР входят лица, связанные с Подольской ОПГ. В частности, первым вице-президентом комитета является депутат Госдумы Борис Иванюженков, в прошлом известный как «Ротан», а попечительский совет возглавляет основатель группировки Сергей Лалакин по кличке «Лучок». Последний также контролирует фонд «Наследие», который отправляет гуманитарную помощь на фронт и организует учебно-тренировочные сборы «ветеранов СВО» с национальными паралимпийскими командами.

Самый крупный грант — 74,4 млн рублей — получил фонд «Память поколений», помогающий ветеранам боевых действий. На эти деньги планируется оплатить лечение и реабилитацию 85 участников войны с Украиной, а также закупить для них протезы и слуховые аппараты.

В Совет фонда входит один из самых богатых депутатов Госдумы Дмитрий Саблин. После вторжения в Украину он создал подразделение «ГРОМ «Каскад» (ранее «БАРС «Каскад»), которое стало местом безопасного прохождения службы для высокопоставленных чиновников, желающих получить статус «ветерана СВО» и связанные с этим преференции, отмечает издание. Среди прочих через это подразделение прошли депутаты Госдумы Олег Голиков и Сергей Сокол, а также губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Директор «Памяти поколений» Екатерина Круглова была доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2024 году. Она также входит в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества», который возглавляет племянница президента Анна Цивилева.

Всего поддержку от фонда Путина получили 1,5 тыс. проектов. Общий объем распределенных грантов превысил 4 млрд рублей.

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