В Кремле внезапно заговорили о возобновлении переговоров с Украиной 6 23.06.2026, 13:36

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Что случилось?

В России заговорили о возможности возобновления переговоров с Украиной.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

«Россия готова возобновить переговоры с Украиной с того момента, на котором они остановились», - сказал Лавров.

Также глава российского МИД заявил, что переговоры на Аляске могли быть задуманы для того, чтобы «выиграть время для вооружения» украинской армии.

Кроме того, он заявил, что сейчас ЕС якобы «накачивает» Украину деньгами и вооружением.

Не обошел Лавров критикой и США. Он обвинил администрацию Трампа в ужесточении санкций, а также в том, что все заявления после переговоров на Аляске были забыты.

«Помимо продления всех санкций Байдена, уже принят немалый пакет санкций администрации Трампа против России», - сказал он.

Последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и США состоялся 17-18 февраля 2026 года в Женеве. Следующая встреча была запланирована на 5 марта в Абу-Даби, но ее отложили, после чего новую дату не определили.

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