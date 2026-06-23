Минский чиновник выставил белорусам счет за поход к врачу6
- 23.06.2026, 13:27
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Бесплатная медицина отменяется?
Посещение терапевта обходится белорусскому бюджету в 45 рублей, а визит к стоматологу при отсутствии сложного лечения стоит 70 рублей. Данные цифры в интервью БТ озвучил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич.
Чиновник также рассказал о расходах на госпитализацию: один день пребывания пациента на терапевтической койке обходится казне в 430–440 рублей. Сутки же в реанимационном отделении стоят значительно дороже — около 1,7 тысячи рублей, причем эта сумма не включает в себя стоимость медикаментов, амортизацию оборудования и зарплаты медицинского персонала.
Отдельно Горбич затронул проблему неоправданных вызовов скорой помощи, посетовав на безответственность некоторых граждан. В качестве примера он привел случаи, когда медиков вызывают из-за головной боли после банального злоупотребления алкоголем. Еще в одной реальной ситуации пациент согласился на поездку в больницу только ради того, чтобы бесплатно доехать до дома. Доехав до места, мужчина поблагодарил бригаду, заявил, что живет напротив, и сразу же ушел. Глава комитета подчеркнул, что главная проблема таких вызовов заключается даже не в деньгах (хотя каждый выезд скорой стоит бюджету более 240 рублей), а в том, что в этот момент врачи могут быть нужнее в другом месте для спасения чьей-то жизни, ведь предугадать точное количество экстренных ситуаций невозможно.
В телесюжете традиционно подчеркнули, что для пациентов медицина в стране является бесплатной. При этом пропагандисты предсказуемо умолчали о том, что государственный бюджет, из которого финансируется здравоохранение, формируется за счет налогов, которые платят сами белорусы.