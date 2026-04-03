Лукашенко о дефиците медиков: Прекратите ныть, нужно больше работать 41 3.04.2026, 12:22

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Циничное заявление диктатора.

На открытии 42‑й городской поликлиники в Минске Лукашенко затронул вопрос дефицита работников в стране.

«Давайте прекратим ныть и плакать, что у нас людей не хватает. Мне хочется, чтобы в Беларуси все было красиво и качественно. Людей у нас хватает. Надо выстроить систему так, чтобы те люди, которые есть, могли работать, и зарабатывать, и обслуживать население», — сказал Лукашенко.

«Это больше чем на 200 процентов касается Министерства здравоохранения. Медики как президент: сколько надо, столько и работают», — добавил он.

Отметим, после 2020 года в Беларуси начался отток врачей за границу. Счет идет на тысячи специалистов.

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