Из непубличного документа стало известно, сколько медиков не хватает в Беларуси 3 1.04.2025, 14:51

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Лукашисты всеми силами скрывают эту цифру.

В Министерстве здравоохранения продолжают считать нехватку медиков «болевой точкой». Во внутреннем отчете за 2024 год, который удалось получить «Зеркалу», министерство называет реальное число вакансий и хвастается тем, как научилось манипулировать цифрами. А еще обозначает пути решения проблемы, в том числе с помощью введения новых ограничений. Рассказываем.

Какая ситуация с медиками сейчас

Всего в Беларуси по итогам 2024 года 47 717 врачей-специалистов (это на 0,46% больше, чем годом ранее), и 111 153 средних медицинских работников (-0,94% за год). Из общего числа медицинских работников 11 628 (7,3%) — это молодые специалисты.

Такие цифры ведомство не скрывало, министр здравоохранения упоминал их на итоговой коллегии Минздрава 28 февраля 2025 года.

А вот факт, который решили не озвучивать — это количество медработников-пенсионеров. Врачей пенсионного возраста — 18,0% (8588 врачей-специалистов), средних медицинских работников — 14,5% (16 084 человека).

Год назад чиновники докладывали, что приняли специальные меры, чтобы увеличить число работающих пенсионеров. Например, собирались освободить их от прохождения аттестации на подтверждение квалификационной категории и разрешить устанавливать индивидуальный график работы и отпусков. В итоге за 2024 год пенсионеров в медицине стало еще больше: врачей-специалистов — на 8,0%, а средних медработников — на 3,4%.

Сколько медиков не хватает

«Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения является одной из «болевых точек» и требует постоянного мониторинга и принятия как оперативных мер, так и мер, направленных на долгосрочную перспективу», — признают авторы непубличного документа.

По данным Минздрава на конец 2024 года, вакансий столько:

- врачи-специалисты — 4069 (-9,3% за год);

- санитарки — 2702 (+42%);

- средние медицинские работники — 3943 (-2,6%);

- «прочий персонал» — 4069 (+18%).

Авторы отчета пишут, что лучше всего обеспечены врачебными кадрами Брестская и Гродненская области. В них «укомплектованность по физическим лицам» составляет 83,2% и 91,6% соответственно. Самый низкий уровень укомплектованности — в Витебской и Минской областях, это 72,4% и 71,5%.

Мастерство спрятанных вакансий

СМИ на основании данных общереспубликанского банка вакансий много раз писали о нехватке в стране медиков. В итоге цифрами на этой площадке стали манипулировать.

«Власти нашли способ скрывать эти вакансии. Из-за этого мы не можем ориентироваться на банк вакансий как на показатель нехватки персонала», — рассказывала Лидия Тарасенко, координатор Фонда медицинской солидарности.

Любопытно, что Минздрав объяснил в годовом отчете, как именно удалось «подкрутить» эту статистику. Теперь наниматели могут не уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о «вакантных» неполных (0,25, 0,5, 0,75) штатных должностях, занятых работниками на условиях сверх продолжительности рабочего времени по основной ставке. Чиновники считают, что таким образом «упорядочили подходы к формированию вакансий».

В итоге в общереспубликанском банке отображается меньше позиций, чем есть на самом деле. К примеру, на момент публикации незакрытыми оставались «всего» 2708 вакансий врачей-специалистов, на которые ищут 3636 человек (хотя по данным того же Минздрава, на начало года их было более четырех тысяч).

Борьба за сотрудников с частными медцентрами

Из полученного нами документа также следует, что частные медцентры ждут новые ограничения по персоналу. Авторы пишут, что «проработан вопрос корректировки» Закона «О лицензировании».

Минздрав анонсирует два изменения:

- ограничить возможность работы в частных организациях для медицинских работников, имеющих вторую квалификационную категорию;

- ужесточить требования к стажу работы: семь лет в государственной организации, три из которых непосредственно предшествуют дню подачи заявления о выдаче лицензии.

«Принятие данной нормы может препятствовать оттоку [из госорганизаций] порядка 1200 врачей-специалистов и 22 700 средних медработников, имеющих на сегодня вторую квалификационную категорию», — подсчитали авторы документа.

Согласно плану, подготовить законопроект собираются в октябре 2025 года, а внести в парламент — в марте 2026-го.

Как удерживают молодых специалистов

Чиновники стараются решить проблему и с помощью молодых специалистов, в частности, следят за тем, чтобы приехавшие по распределению врачи после отработки не уезжали, а продолжали работать там же. Глава Минздрава публично озвучивал, что «уровень закрепляемости» по стране в 2024 году составил 78,4% по врачам-специалистам и 79,9% по средним медицинским работникам (это больше запланированного).

В закрытом отчете перечислены меры, которые для этого принимают:

- становится больше бюджетных и меньше платных мест в медицинских университетах: в 2025 году планируют добавить еще 424 бюджетных места и сократить 420 платных;

- растет доля целевого набора в медвузы: в 2024 году она достигла 70%, а в 2025-м этот показатель хотят увеличить до 80%;

- перераспределиться очень сложно: «нормативно урегулированы вопросы ужесточения подходов к закреплению молодых специалистов по месту отработки», пишут авторы документа. В 2024 году 40 молодым специалистам ведомство запретило сменить место распределения, даже несмотря на согласие вуза.

Еще местные власти помогают найти жилье молодым специалистам и работникам, которые заключили контракт на 5 лет. «По оперативным данным, в 2024 году медицинским работникам выделено 462 арендные квартиры, 1130 комнат и 608 мест в общежитии», пишут авторы документа.

Также молодым специалистам разрешили занимать смежные должности после повышения квалификации по сокращенным программам.

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