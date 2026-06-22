«Керченский мост висит на соплях» 1 Дмитрий Чернышев

22.06.2026, 13:18

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Дмитрий Чернышев

Россиянам пора задуматься о начале эвакуации.

Российским властям необходимо уже сейчас задуматься о начале эвакуации людей из Крыма. Все обращают внимание на отсутствие бензина, но топливо — это только верхушка айсберга. Выведена из строя паромная переправа. Три последних парома сегодня сожгли. Керченский мост висит на соплях, и движение большегрузов по нему запрещено. Уже год не работает железнодорожный мост. Мосты на севере находятся под постоянным обстрелом. Бензовозы уже сопровождают мобильные огневые группы, как в «Дороге ярости», которые будут сжигаться украинскими дронами вместе с этими бензовозами. Дракарис.

Голод в этом году в Крыму еще не начнется, но ситуация очень быстро ухудшается. Современная продовольственная система работает не так, как крестьянское хозяйство XIX века. Это раньше город был крепостью. Сегодня город — это постоянные потоки грузов. Для производства еды нужны топливо, удобрения, семена, запчасти, ветеринарные препараты, упаковка, холодильное оборудование. Если нарушается логистика, проблемы начинаются не с отсутствия хлеба.

Без топлива невозможно убирать урожай, перевозить продукты, снабжать магазины, поддерживать работу генераторов — а с электричеством в Крыму уже серьезные проблемы. В результате сначала в магазинах начнут исчезать некоторые продукты, потом будут перебои со скоропортящимися товарами и с лекарствами. Потом обязательно начнется паника и люди сметут с прилавков все, что там еще есть.

Тогда крымские «власти» перейдут к приоритетному распределению: в первую очередь военным, потом энергетикам, врачам и коммунальным службам. Сегодня население Крыма — почти два с половиной миллиона человек, которые никогда не жили за счет собственного приусадебного хозяйства. Курортный сезон уже сорван и у жителей Крыма будут очень серьезные проблемы с деньгами. С большой вероятностью будут введены карточки и сразу возникнет черный рынок.

Российская пропаганда обязательно начнет сравнивать блокаду Крыма с блокадой Ленинграда. Это, дескать, «проклятые фашисты» не дают снабжать полуостров. Будут «героические» репортажи о храбром баркасе, который смог прорваться через блокаду и привезти немного гречки.

Современные мегаполисы практически совершенно неспособны прокормить себя самостоятельно. Без топлива холодильные установки встанут и множество запасов просто испортится. Без топлива остановится работа канализации и водопровода.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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