Мощная атака дронов на Крым: оккупанты снова отключают свет 2 22.06.2026, 8:12

2,898

Серии взрывов прогремели по всему полуострову.

В ночь на 22 июня временно оккупированный Крым в очередной раз подвергся массированной атаке беспилотников. Серия взрывов прогремела в Симферополе, Феодосии, Гвардейском, Армянске и других уголках полуострова.

После серии взрывов в Феодосии и Роздольненском районе пропало электроснабжение. Об этом сообщил мониторинговый канал «Крымский ветер».

Атака на оккупированный полуостров началась около 23:00: очевидцы рассказали о сильных взрывах в районе населенного пункта Гвардейское и недалеко от Симферополя. После этого в некоторых районах, в частности возле Таврической электростанции, российская противовоздушная оборона произвела пуски ракет, пытаясь сбить цели в небе.

https://t.me/Crimeanwind/102688)

Около полуночи в Сакском районе, где расположен военный аэродром оккупантов, прогремел сильный взрыв. В Феодосии были слышны взрывы и стрельба мобильных огневых групп, а также громко гремело в Армянске.

После взрывов в Феодосии отключилось электричество, а в Армянске, по словам очевидцев, вспыхнул пожар. По предварительным данным, возгорание зафиксировано в районе железнодорожного вокзала.

В 02:00 вновь были слышны взрывы и стрельба в районе Таврической ТЭС.

«В Симферополе слышны взрывы, видны вспышки со стороны Таврической ТЭС, сообщают очевидцы», — писали аналитики.

В то же время на момент публикации официальных подтверждений атаки не поступало. Оккупационные власти умалчивают об очередном налете беспилотников на Крым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com