Нанесен удар по зданию ФСБ в Крыму

Нанесен удар по зданию ФСБ в Крыму3
- 22.06.2026, 7:59
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На месте разразился сильный пожар.
Во время ночной атаки беспилотников на Крым, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ, расположенное в Армянске.
В Армянске этой ночью раздавались взрывы и вспыхнул пожар в районе железнодорожного вокзала, сообщили очевидцы ночью. К утру стало известно, что там находится здание пограничной службы ФСБ России, пишет OSINT-канал «Крымский ветер».
После взрывов, прогремевших в районе объекта, на месте разразился сильный пожар.
«Как сообщают наши подписчики, в Армянске произошел «удар» по зданию пограничной службы ФСБ России возле железнодорожного вокзала, возник пожар», — говорится в сообщении аналитиков.
Пожар в оккупированном Армянске после атаки дронов
Аналитики изучили кадры с места событий, присланные очевидцами. Анализ показал, что атака действительно могла быть направлена на объект российских спецслужб в Армянске, хотя на момент публикации официальных подтверждений не было.
Как сообщает канал, после «прилета» на месте раздался взрыв, возможно, боеприпасов. В городе в воздухе пахнет гарью.
Стоит отметить, что в мае в Армянске во время атаки дронов также раздавались взрывы вблизи здания ФСБ. Сообщалось, что объект, возможно, был поврежден и частично разрушен в результате ударов.
Помимо Армянска, в ночь на 22 июня беспилотники также атаковали Феодосию в Крыму, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.
Кроме того, ранним утром российские власти сообщили о нападении дронов на Москву: мэр Собянин заявил о десятках сбитых беспилотников и «падении обломков».