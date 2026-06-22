Нанесен удар по зданию ФСБ в Крыму 3 22.06.2026, 7:59

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На месте разразился сильный пожар.

Во время ночной атаки беспилотников на Крым, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ, расположенное в Армянске.

В Армянске этой ночью раздавались взрывы и вспыхнул пожар в районе железнодорожного вокзала, сообщили очевидцы ночью. К утру стало известно, что там находится здание пограничной службы ФСБ России, пишет OSINT-канал «Крымский ветер».

После взрывов, прогремевших в районе объекта, на месте разразился сильный пожар.

Во время ночной атаки дроны могли нанести удар по зданию ФСБ в Армянске

Фото: Крымский ветер

«Как сообщают наши подписчики, в Армянске произошел «удар» по зданию пограничной службы ФСБ России возле железнодорожного вокзала, возник пожар», — говорится в сообщении аналитиков.

Пожар в оккупированном Армянске после атаки дронов

Пожар в оккупированном Армянске после атаки дронов

Аналитики изучили кадры с места событий, присланные очевидцами. Анализ показал, что атака действительно могла быть направлена на объект российских спецслужб в Армянске, хотя на момент публикации официальных подтверждений не было.

Карта расположения здания пограничной службы ФСБ РФ в Армянске

Как сообщает канал, после «прилета» на месте раздался взрыв, возможно, боеприпасов. В городе в воздухе пахнет гарью.

Скриншот сообщений мониторингового канала об атаке дронов на Крым

Фото: Скрин видео

Стоит отметить, что в мае в Армянске во время атаки дронов также раздавались взрывы вблизи здания ФСБ. Сообщалось, что объект, возможно, был поврежден и частично разрушен в результате ударов.

Помимо Армянска, в ночь на 22 июня беспилотники также атаковали Феодосию в Крыму, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

Кроме того, ранним утром российские власти сообщили о нападении дронов на Москву: мэр Собянин заявил о десятках сбитых беспилотников и «падении обломков».

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