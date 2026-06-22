закрыть
22 июня 2026, понедельник, 9:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне не смогут собрать урожай

11
  • 22.06.2026, 7:35
  • 6,552
Россияне не смогут собрать урожай

Из-за ситуации с топливом.

Незадолго до начала уборочной кампании российский аграрный сектор столкнулся с острой нехваткой топлива и резким ростом его стоимости, из-за чего уборка урожая оказалась под угрозой.

Об этом сообщает «Центр по противодействию дезинформации» при СНБО.

Известно, что в регионах России ситуация приближается к критической - аграрии жалуются на стремительное подорожание топлива и заявляют о нехватке средств для проведения уборочной кампании.

По данным Центра, представители отрасли открыто предупреждают о рисках срыва уборки урожая из-за высокой стоимости топлива. В то же время российские правительственные структуры в своих отчетах продолжают утверждать, что аграрный сектор якобы полностью обеспечен необходимыми ресурсами.

«Ситуация на местах катастрофическая: аграрии массово заявляют о «непосильной стоимости» топлива и открыто предупреждают, что из-за нехватки средств они не смогут собрать урожай. В то же время правительственные структуры и ведомства РФ в своих отчетах рисуют параллельную реальность о "полном обеспечении отрасли топливом», - отметили в ЦПД.

В ЦПД подчеркнули, что топливный кризис в очередной раз демонстрирует истинные приоритеты Кремля, который направляет основные ресурсы на обеспечение армии и военно-промышленного комплекса.

По оценке структуры при СНБО, значительная часть доступного топлива используется для нужд войск или экспортируется по «серым» схемам для получения валютной выручки. Зато гражданские отрасли экономики, в частности сельское хозяйство, финансируются по остаточному принципу.

«Все доступные ресурсы направляются либо на удовлетворение потребностей военно-промышленного комплекса и армии, либо на «серый» экспорт ради валютной выручки. Гражданский сектор, в частности сельское хозяйство, от которого зависит благосостояние населения, обеспечивается по остаточному принципу», - констатировали в Центре противодействия дезинформации.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук