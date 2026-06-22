В Польше случился масштабный пожар на заводе по производству аэрозолей
- 22.06.2026, 6:00
В небе на расстоянии нескольких километров был виден черный столб дыма.
В польском Харнове в Поморском воеводстве горит завод по производству аэрозолей. Чёрный столб дыма виден на расстоянии многих километров.
Об этом сообщает Polsat News.
В Харнове, что в гмине Устка, перед 13:00 на территории фабрики аэрозолей вспыхнул пожар. В небе на расстоянии нескольких километров был виден черный столб дыма. В связи с пожаром в Харнове и возможным наличием в воздухе вредных веществ власти общины Устка обратились к жителям с призывом оставаться дома.