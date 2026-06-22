В Польше случился масштабный пожар на заводе по производству аэрозолей 22.06.2026, 6:00

Фото: Mariusz Kowalik/Facebook

В небе на расстоянии нескольких километров был виден черный столб дыма.

В польском Харнове в Поморском воеводстве горит завод по производству аэрозолей. Чёрный столб дыма виден на расстоянии многих километров.

Об этом сообщает Polsat News.

Фото: Mariusz Kowalik/Facebook

В Харнове, что в гмине Устка, перед 13:00 на территории фабрики аэрозолей вспыхнул пожар. В небе на расстоянии нескольких километров был виден черный столб дыма. В связи с пожаром в Харнове и возможным наличием в воздухе вредных веществ власти общины Устка обратились к жителям с призывом оставаться дома.

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