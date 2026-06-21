Раскрыты первые характеристики новой украинской ракеты «Барс» 21.06.2026, 21:37

Фото: today.ua

Известно, что производство этого вооружения финансирует Германия.

На международной оборонной выставке Eurosatory 2026, прошедшей в Париже с 15 по 19 июня, состоялась первая публичная демонстрация новой украинской крылатой ракеты «Барс RS». Аналитики профильного издания Defense Express предполагают, что данное оружие уже могло применяться для ударов по Москве, в частности во время атак 17 мая и 18 июня текущего года.

Финансирование производства этого вооружения осуществляет Германия. Из соображений безопасности название компании-производителя не раскрывается, однако обнародованные характеристики «Барс RS» позволяют оценить потенциал ракеты. Согласно данным агентства Janes, эти крылатые ракеты уже задействуются для поражения целей на территории РФ на расстоянии до 1000 километров. Модификация «Барс RS» отличается от базовой версии увеличенным объемом топливного бака, повышенной максимальной взлетной массой и более тяжелой боевой частью.

Масса боевой части версии «Барс RS» составляет 22 килограмма. При объеме топливного бака в 95 литров максимальная взлетная масса ракеты достигает 135 килограммов. Она способна развивать крейсерскую скорость в пределах 400–450 км/ч, а ее максимальная скорость составляет 620 км/ч. Также сообщается о существовании другой модификации со взлетной массой 220 килограммов. В целом линейка этих крылатых ракет, по всей видимости, представлена тремя вариантами с различным весом боевой части: 22, 60 и 105 килограммов.

По информации Janes, к настоящему моменту было осуществлено уже около 7 тысяч пусков ракет из семейства «Барс». Эксперты отмечают, что внешний вид этой украинской разработки был рассекречен только в декабре 2025 года, хотя к тому моменту она уже применялась для ударов по объектам в России, причем интенсивность залпов могла достигать 100 единиц одновременно.

Использование крылатых ракет «Барс» для майских и июньских атак на Москву подтверждается видеозаписями из социальных сетей. При этом российская сторона заявляла о фиксации двух различных модификаций данного оружия — «Барс RS» и «Барс СМ Gladiator».

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