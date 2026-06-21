Украинские военные заинтриговали заявлением о Крымском мосте 21.06.2026, 22:30

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Готовится удар?

Силы беспилотных систем Украины заинтриговали заявлением об ударах у Крымского моста, а именно ударом по нефтебазе Керченского порта. Они предупредили оккупационную «власть», что «видели вблизи и с разных ракурсов» Крымский мост.

Об этом СБС сообщила на платформе Threads.

«Ни на что не намекаем, но мы сегодня ночью, очень вблизи и с разных ракурсов, видели Крымский мост», — говорится в сообщении.

Также в оборонном подразделении ВСУ опубликовали фото Крымского моста и то, куда именно пришелся удар, и заинтригованно написали: «1. То, что мы ночью разбомбили 2. Он один».

В комментариях к сообщению украинцы догадались о возможных планах ударить по Крымскому мосту и попросили, чтобы это «недоразумение было уничтожено».

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