Украинские военные заинтриговали заявлением о Крымском мосте
- 21.06.2026, 22:30
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Готовится удар?
Силы беспилотных систем Украины заинтриговали заявлением об ударах у Крымского моста, а именно ударом по нефтебазе Керченского порта. Они предупредили оккупационную «власть», что «видели вблизи и с разных ракурсов» Крымский мост.
Об этом СБС сообщила на платформе Threads.
«Ни на что не намекаем, но мы сегодня ночью, очень вблизи и с разных ракурсов, видели Крымский мост», — говорится в сообщении.
Также в оборонном подразделении ВСУ опубликовали фото Крымского моста и то, куда именно пришелся удар, и заинтригованно написали: «1. То, что мы ночью разбомбили 2. Он один».
В комментариях к сообщению украинцы догадались о возможных планах ударить по Крымскому мосту и попросили, чтобы это «недоразумение было уничтожено».