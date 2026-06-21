Паника в Крыму: с оккупированного полуострова выезжают сотни машин 21.06.2026, 21:14

Фото: Скриншот

Украина уже перерезала альтернативу «сухопутному мосту» в Крым.

После атаки дронов в Керчи горит нефтебаза возле моста, по которому движение было перекрыто несколько часов. Сейчас его снова открыли, но из Крыма хотят уехать более 700 автомобилей.

О том, что в сторону России стоят более 700 машин, официально сообщают в паблике, который посвящен ситуации на так называемом Крымском мосту. Также сообщается, что возле Керчи горят три парома. «Фокус» собрал все, что известно.

Фото: Скриншот

В паблике сообщают, что «со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет». Но в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи «находится 710 транспортных средств. Время ожидания около двух часов».

В чате, где подчищают неудобные комментарии про наличие бензина и ситуацию на оккупированном полуострове, все-таки остались сообщения о том, что выехать из Крыма нелегко – в очереди придется стоять несколько часов.

Украина уже перерезала альтернативу «сухопутному мосту» в Крым и начала нарушать энергоснабжение полуострова

Украинская атака на паром в Краснодарском крае привела к временному закрытию паромной переправы между Россией и Крымом, которая использовалась для доставки продуктов первой необходимости, топлива и военных грузов на полуостров. Одновременно с этим на полуострове начались перебои с энергоснабжением.

Ресурс Exilenova+ показывает панораму пожара в Керченском проливе и отмечает, что горят автомобильные паромы.

Официально сообщается, что был атакован паром «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе Краснодарского края, а также нефтяной терминал в поселке Чушка. Также в оккупированном Крыму горит нефтебаза в Керчи.

Кроме того, в Крыму ночью, судя по сообщениям об отключениях электричества, были атакованы объекты энергосистемы. Однако на данный момент непонятно, какие именно цели были атакованы.

После атаки власти Краснодарского края сообщили о временном запрете на перевозки через Керченскую переправу с сегодняшнего дня.

«Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

Прекращение работы Керченской паромной переправы еще больше затрудняет поставки топлива и товаров первой необходимости в Крым. Паромная переправа использовалась для доставки с территории России грузовиков, «осуществляющих перевозку грузов военного назначения, скоропортящихся продуктов, социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и непродовольственных товаров первой необходимости». Также между Россией и полуостровом по переправе курсировал железнодорожный паром с цистернами топлива, который уже атаковали.

А сухопутный альтернативный маршрут в Крым, который предлагают водителям грузовиков – ранее был фактически перерезан. С начала мая до конца прошлой недели были атакованы не менее 415 грузовиков и повреждены не менее шести мостов в Крым. Проезд грузовиков по Крымскому мосту российские власти запретили после взрыва грузовика, который обрушил два пролета сооружения, в октябре 2022 года. Позднее через мост также запретили проезд электромобилей и гибридных машин.

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