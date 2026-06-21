Масштабный пожар в порту Керчи можно увидеть из космоса 4 21.06.2026, 18:52

2,172

Фото: NV

Крымский мост под облаком дыма.

Последствия успешной атаки украинских дронов снова можно увидеть из космоса: в порту города Керчь продолжается масштабный пожар.

Это подтверждают спутниковые снимки, доступ к которым имеет New Voice.

Фото: Robert Brovdi via Telegram/Handout via REUTERS

Крупномасштабный пожар продолжается на морской инфраструктуре для перевозки нефти, связанной с Керченским портом. Этот логистический участок оккупанты активно использовали в последние недели, пытаясь преодолеть топливный кризис в Крыму.

На фото также видно, что облако дыма от пожара частично накрыло незаконно построенный Россией Крымский мост.

Инфографика: NV

Оккупационные власти Крыма объявили, что продажа топлива на АЗС приостановлена.

Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что пожар на терминале «и не думает утихать».

Дымовой шлейф от пожара в порту протянулся на десятки километров.

OSINT-канал КиберБорошно сообщал, что в результате ночной атаки были поражены резервуарный парк терминала ТЭС в Керчи, нефтебаза порта Кавказ, стоянки автомобильной техники на паромных переправах портов Крым и Кавказ, а также позиции РЛС/ПВО в районе населенных пунктов Курортное и Багерово.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com