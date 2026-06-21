Масштабный пожар в порту Керчи можно увидеть из космоса

Масштабный пожар в порту Керчи можно увидеть из космоса4
- 21.06.2026, 18:52
- 2,172
Крымский мост под облаком дыма.
Последствия успешной атаки украинских дронов снова можно увидеть из космоса: в порту города Керчь продолжается масштабный пожар.
Это подтверждают спутниковые снимки, доступ к которым имеет New Voice.
Крупномасштабный пожар продолжается на морской инфраструктуре для перевозки нефти, связанной с Керченским портом. Этот логистический участок оккупанты активно использовали в последние недели, пытаясь преодолеть топливный кризис в Крыму.
На фото также видно, что облако дыма от пожара частично накрыло незаконно построенный Россией Крымский мост.
Оккупационные власти Крыма объявили, что продажа топлива на АЗС приостановлена.
Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что пожар на терминале «и не думает утихать».
Дымовой шлейф от пожара в порту протянулся на десятки километров.
OSINT-канал КиберБорошно сообщал, что в результате ночной атаки были поражены резервуарный парк терминала ТЭС в Керчи, нефтебаза порта Кавказ, стоянки автомобильной техники на паромных переправах портов Крым и Кавказ, а также позиции РЛС/ПВО в районе населенных пунктов Курортное и Багерово.