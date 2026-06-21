Зеленский: Пусть Лукашенко оставит свое «извиняюсь» при себе 21.06.2026, 22:15

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Владимир Зеленский

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Президент Украины повторил свой ультиматум.

Режим Лукашенко должен доказать делами, что не помогает России в войне против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН «Неделя».

По словам Зеленского, одних слов от Александра Лукашенко уже недостаточно.

Кроме того, президент Украины отметил, что Киев неоднократно передавал Минску требование демонтировать ретрансляторы на белорусской территории, которые помогают российским дронам точнее наносить удары по украинским городам.

Зеленский добавил, что если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, то это сделает Украина в течение недели.

«Своё "извиняюсь" пусть он оставит при себе. Оно не работает уже со второго дня начала войны. Я объяснял ему: шаг номер один – никакой технической поддержки российских ретрансляторов», – сказал Зеленский.

«Я ему объяснял: нужна демонстрация конкретных шагов. Шаг номер один — никакой технической поддержки. Ретрансляторы выключить, снять и показать нам, что они сняты. И мы закрыли этот вопрос», — сказал Зеленский.

Поскольку реакции на неофициальные предупреждения не было, последовал публичный ультиматум.

«Поскольку это передавалось им неоднократно, мы перешли в стадию публичного сигнала. Если он не снимет — мы снимем. Это произойдет через неделю. Либо они, либо мы», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины поставил Лукашенко ультиматум: у диктатора есть семь дней, чтобы убрать с территории Беларуси ретрансляторы для российских дронов.

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