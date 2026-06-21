Оккупанты вводят в Севастополе неофициальный комендантский час
- 21.06.2026, 22:45
На территории города полностью отключают уличное освещение и приостанавливают продажу топлива.
В оккупированном Севастополе с 22 июня 2026 года вводятся жесткие ограничения на работу общественного транспорта и торговых сетей, а также полностью приостанавливается продажа топлива для гражданского населения. О соответствующем решении местного «оперативного штаба» сообщил российский губернатор города Михаил Развожаев, заметил сайт «Зеркало недели. Украина».
Согласно обнародованным правилам, городской общественный транспорт отныне будет курсировать исключительно в светлое время суток — с 05:30 до 21:00. Одновременно полностью прекращается движение автомобильных паромов, в связи с чем сообщение будут обеспечивать только пассажирские катера. В течение двух ближайших дней, 22 и 23 июня, в городе также будет действовать полный запрет на продажу топлива для частных автомобилей — заправочные станции будут обслуживать только спецтранспорт.
Кроме того, оккупационная администрация приняла решение полностью отключить уличное освещение в ночное время из-за дефицита электроэнергии и рисков для безопасности. Торговые центры, супермаркеты и рынки переведены на ограниченный график работы с 07:00 до 20:00, а заведения общественного питания будут закрываться до 20:00 включительно. Все массовые и уличные мероприятия на территории города отменены.
Введенные в Севастополе ограничения совпали с ухудшением работы логистики и ситуации с безопасностью на оккупированном полуострове. В начале июня оккупационные власти уже признавали дефицит топлива после ударов по маршрутам поставок в Крым, из-за чего в городе ограничивали отпуск бензина населению.