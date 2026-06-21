Футболисты сборной Испании разгромили Саудовскую Аравию
- 21.06.2026, 21:18
Ламин Ямаль забил дебютный гол.
Сборная Испании уверенно реабилитировалась за неудачный старт на чемпионате мира по футболу 2026 года. Во втором туре группового этапа подопечные Луиса де ла Фуэнте в Атланте камня на камне не оставили от команды Саудовской Аравии, победив со счетом 4:0.
Ход матча и ключевые моменты
Действующие чемпионы Европы сняли все вопросы о победителе еще в первой половине встречи:
10-я минута: Счет в матче открыл 18-летний звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Для него этот забитый мяч стал дебютным на мировых первенствах. Результативную передачу на свой счет записал Микель Оярсабаль.
21-я минута: Оярсабаль забил сам, удвоив преимущество испанской сборной.
24-я минута: Форвард «Реал Сосьедад» оформил дубль, доведя счет до разгромного. До перерыва Микель мог забивать и третий, но после его удара мяч угодил в каркас ворот.
49-я минута: В самом начале второго тайма защитник саудовцев Хассан Тамбакти срезал мяч в собственные ворота.
В концовке поединка Ферран Торрес забил еще один мяч, но после вмешательства VAR взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.
Турнирное положение в группе H
Благодаря этой победе Испания набрала 4 очка и временно возглавила квартет. Напомним, что в первом туре испанцы сенсационно потеряли очки, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0).
Второй матч тура в группе H между сборными Уругвая и Кабо-Верде состоится в понедельник, 22 июня.