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Футболисты сборной Испании разгромили Саудовскую Аравию

  • 21.06.2026, 21:18
Футболисты сборной Испании разгромили Саудовскую Аравию
Ламин Ямаль
Фото: REUTERS/Claudia Greco

Ламин Ямаль забил дебютный гол.

Сборная Испании уверенно реабилитировалась за неудачный старт на чемпионате мира по футболу 2026 года. Во втором туре группового этапа подопечные Луиса де ла Фуэнте в Атланте камня на камне не оставили от команды Саудовской Аравии, победив со счетом 4:0.

Ход матча и ключевые моменты

Действующие чемпионы Европы сняли все вопросы о победителе еще в первой половине встречи:

10-я минута: Счет в матче открыл 18-летний звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Для него этот забитый мяч стал дебютным на мировых первенствах. Результативную передачу на свой счет записал Микель Оярсабаль.

21-я минута: Оярсабаль забил сам, удвоив преимущество испанской сборной.

24-я минута: Форвард «Реал Сосьедад» оформил дубль, доведя счет до разгромного. До перерыва Микель мог забивать и третий, но после его удара мяч угодил в каркас ворот.

49-я минута: В самом начале второго тайма защитник саудовцев Хассан Тамбакти срезал мяч в собственные ворота.

В концовке поединка Ферран Торрес забил еще один мяч, но после вмешательства VAR взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

Турнирное положение в группе H

Благодаря этой победе Испания набрала 4 очка и временно возглавила квартет. Напомним, что в первом туре испанцы сенсационно потеряли очки, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0).

Второй матч тура в группе H между сборными Уругвая и Кабо-Верде состоится в понедельник, 22 июня.

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