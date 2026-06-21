Назван областной центр Беларуси с самым высоким уровнем радиации 21.06.2026, 21:51

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Фото: Anelo / Shutterstock.com

И это не Гомель.

В Беларуси обновили данные радиационного мониторинга. Как отметили в Белгидромете, обстановка в стране стабильная, показатели в областных центрах держатся на уровне «естественного радиационного фона», пишет tochka.by.

Однако, если сравнить крупные города, в одном из них уровень оказался чуть выше, чем в остальных.

Какой населенный пункт в лидерах

На 18 июня 2026 года самый высокий показатель уровня радиации среди областных центров был зафиксирован в Витебске – 0,11 мкЗв/ч. В Бресте, Гомеле, Гродно, Минске и Могилеве значения одинаковые – 0,1 мкЗв/ч.

Разница выглядит минимальной, однако интересно, что именно Витебск оказался лидером, а не Гомель, который чаще ассоциируется с последствиями чернобыльской аварии.

Где фон заметно выше

Более высокие значения фиксируются не в областных центрах, а в отдельных пунктах радиационного мониторинга. Так, в Брагине уровень мощности дозы гамма-излучения составил 0,46 мкЗв/ч, в Славгороде – 0,18 мкЗв/ч.

В Белгидромете пояснили: эти показатели соответствуют установившимся многолетним значениям, поэтому переживать не стоит. Такой фон как раз связан с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Сравнение с рентгеном

Чтобы понимать, насколько серьезны подобные значения, можно сравнить их с дозами во время проведения рентгенологического исследования грудной клетки. У взрослого оно составляет около 0,1 мЗв, или 100 мкЗв.

При уровне 0,46 мкЗв/ч, зафиксированном в Брагине, такую дозу человек получил бы примерно за 217 часов – около 9 суток непрерывного пребывания в этой точке. При уровне 0,10 мкЗв/ч – примерно за 1000 часов, то есть почти за 42 дня.

Правда, такое сравнение условное: рентген – кратковременное медицинское облучение, а радиационный фон – постоянное внешнее воздействие. Кроме того, фактическая доза при рентгене может отличаться в зависимости от оборудования и методики.

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