«Москва будет гореть»: Собянина взломали 3 22.06.2026, 8:15

10,682

Мэр столицы РФ праздновал день рождения.

В воскресенье вечером, 21 июня, был взломан личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина. После взлома в нем массово появились сообщения, что столица РФ будет гореть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел примерно после 22:00. Тогда ленту канала заполонили десятки одинаковых сообщений, где в том числе было написано: «Москва будет гореть», «Слава Украине», и даже был размещен сбор средств на нужды украинской армии.

Позже публикации исчезли, и на данный момент, как пишут СМИ, канал восстановили. Примечательно, что взлом произошел в день рождения Собянина - в воскресенье ему исполнилось 68 лет.

Также важно отметить, что был взломан именно второй Telegram-канал мэра, который называется «Сергей Собянин. Личный блог». Этот паблик не фейк, а официальный, что доказывает активная ссылка на сайте sobyabin.ru. В этом канале, как правило, публикуются исключительно анонсы материалов с сайта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com