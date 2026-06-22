«Москва будет гореть»: Собянина взломали

«Москва будет гореть»: Собянина взломали3
- 22.06.2026, 8:15
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Мэр столицы РФ праздновал день рождения.
В воскресенье вечером, 21 июня, был взломан личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина. После взлома в нем массово появились сообщения, что столица РФ будет гореть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Инцидент произошел примерно после 22:00. Тогда ленту канала заполонили десятки одинаковых сообщений, где в том числе было написано: «Москва будет гореть», «Слава Украине», и даже был размещен сбор средств на нужды украинской армии.
Позже публикации исчезли, и на данный момент, как пишут СМИ, канал восстановили. Примечательно, что взлом произошел в день рождения Собянина - в воскресенье ему исполнилось 68 лет.
Также важно отметить, что был взломан именно второй Telegram-канал мэра, который называется «Сергей Собянин. Личный блог». Этот паблик не фейк, а официальный, что доказывает активная ссылка на сайте sobyabin.ru. В этом канале, как правило, публикуются исключительно анонсы материалов с сайта.