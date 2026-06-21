«Москва горит? Ну и ладно» 1 21.06.2026, 12:53

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Пленный оккупант удивил своей реакцией на удары ВСУ.

Пленный российский оккупант неожиданно заявил, что считает справедливыми украинские ответные удары по российской столице. Его реакцию обнародовали бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка.

Российского военного, родом с Дальнего Востока, взяли в плен бойцы 3-го штурмового батальона. Впоследствии ему показали кадры из Москвы – в частности, видео последствий атак и пожаров в российской столице.

На обнародованном видео пленный не выразил возмущения или удивления, которых обычно ожидают в подобных случаях. Напротив, он фактически признал удары по Москве ответом на действия российской армии.

«Ну, горит, да горит. Ну, а что я могу сделать? Ну, горит Москва. Я же здесь, значит, так и должно быть», – сказал он.

На уточняющий вопрос, считает ли он такие удары справедливыми, военный ответил утвердительно:

«Ну, по сравнению с тем, что мы наносим, да, мне кажется, это справедливо. Ответ за то, что мы наносим. То же самое».

После этого он кратко добавил: «Ну и пусть горит».

В 92-й бригаде отметили, что фактически оккупант признал логику ударов в ответ на российскую агрессию против Украины.

«И, пожалуй, это единственный случай, когда можно согласиться с оккупантом», – подчеркнули военные.

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