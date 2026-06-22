Продолжается сказка Кабо-Верде, не проигравшего на ЧМ-2026 ни одного матча

Продолжается сказка Кабо-Верде, не проигравшего на ЧМ-2026 ни одного матча1
- 22.06.2026, 8:46
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Устояли против Испании, не прогнулись перед Уругваем.
Завершился матч 2-го тура группы H чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Уругвая и Кабо-Верде, сообщает «Прессбол».
Игра проходила в Майами, на стадионе «Хард Рок» и завершилась вничью — 2:2.
Уругвай — Кабо-Верде — 2:2
Голы: 0:1 — Ленини (21). 1:1 — Араухо Вильчес (44). 2:1 — Каноббио (45+6). 2:2 — Варела (61).
Группа Н: Испания — 4 очка (2 игры), Уругвай — 2 (2), Кабо-Верде — 2 (2), Саудовская Аравия — 1(2).
В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счетом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с аутсайдерами из Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.
Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.