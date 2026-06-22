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Возле Крыма произошла серия землетрясений за несколько часов

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  • 22.06.2026, 9:43
Возле Крыма произошла серия землетрясений за несколько часов
Фото: Getty Images

Подземные толчки фиксировались один за другим.

Сегодня утром, 22 июня, в районе оккупированного Крыма зафиксировали сразу четыре землетрясения. Их эпицентры - в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Что известно о землетрясениях

По данным специалистов, первое землетрясение было зарегистрировано в 05:09. Его магнитуда составила 3,7, а эпицентр находился в Черном море в 8 км от побережья Крыма на глубине 24 км.

Второй толчок произошел в 05:27. Магнитуда землетрясения составила 3,3. Эпицентр находился в 13 км от побережья Крыма на глубине 16 км.

Третье землетрясение зафиксировали в 06:14. Его магнитуда составила 3,8. Эпицентр находился в 7 км от побережья Крыма на глубине 25 км.

Четвертый толчок произошел в 07:11. Его магнитуда достигла 3,6. Эпицентр находился в 13 км от крымского побережья на глубине 19 км.

Где находился эпицентр

Все четыре землетрясения произошли в акватории Черного моря вблизи Крымского полуострова.

В центре контроля уточнили, что по классификации все зафиксированные толчки относятся к ощутимым землетрясениям.

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