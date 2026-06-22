США и Иран завершили переговоры на высоком уровне в Швейцарии 2 22.06.2026, 10:14

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Согласован план действий с целью достижения окончательного соглашения.

Первый раунд переговоров между высокопоставленными представителями США и Ирана в Швейцарии завершился в ‌понедельник, сообщили посредники - после напряженного начала, отмеченного заявлением Тегерана о повторном закрытии Ормузского пролива и очередными угрозами президента США Дональда Трампа возобновить удары по Ирану.

В опубликованном ‌МИД Катара совместном заявлении стран-посредников - ‌Катара и Пакистана - говорится, что США и Иран согласовали план действий с целью достижения окончательного соглашения ‌в течение 60 дней. Технические переговоры продолжатся до конца недели на принадлежащем Катару ‌швейцарском горном курорте Бюргеншток, сказано в заявлении.

Стороны согласовали механизм прекращения боевых действий в Ливане и наладили канал связи ‌для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, говорится в заявлении.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсетях, что Тегеран добился послаблений для экспорта нефти и нефтехимической продукции, разблокировки части замороженных активов и запуска программы восстановления и развития страны. Белый дом не дал немедленного комментария на вопрос о том, завершились ‌ли на данный момент переговоры на ‌высоком уровне.

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