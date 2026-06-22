Политический цугцванг для Лукашенко Валерий Карбалевич, «Радые Свабода»

22.06.2026, 9:53

Валерий Карбалевич

Приходит время платить по счетам.

До сих пор складывалось впечатление, что все негативные последствия войны достаются России, а Беларусь получает главным образом экономические и политические дивиденды.

Ультиматум Зеленского разрушает относительно комфортную ситуацию, в которой находился режим Александра Лукашенко.

Причины ультиматума Зеленского связаны с изменением баланса сил в регионе. Украина почувствовала свою силу и рассматривает Беларусь как слабое звено белорусско-российского военного союза, которое можно нейтрализовать. И это новая ситуация — огромный вызов для режима Лукашенко.

Ультиматум Зеленского

Два дня подряд президент Украины Владимир Зеленский выступал с жесткими заявлениями в адрес официального Минска.

19 июня он призвал Александра Лукашенко в течение недели убрать размещенные в Беларуси ретрансляторы для российских дронов, иначе Украина сделает это сама. Это заявление СМИ уже назвали «ультиматумом Зеленского».

На следующий день Зеленский повторил и уточнил свое предупреждение. Помимо ретрансляторов он упомянул, что белорусские предприятия поставляют российскому агрессору продукцию военно-промышленного комплекса и нефтепродукты.

По словам президента Украины, «поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поставки дизельного топлива — втрое».

Стоит отметить, что заявление 20 июня выглядело более спокойным и уже не напоминало ультиматум. Зеленский сказал: «Мир должен приближаться, и Беларуси стоит сделать те шаги, о которых ее фактическое руководство говорит по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно увидели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну необходимо заканчивать. Мир необходим».

Что стало причиной такого ультиматума? Ведь в последнее время ничего принципиально нового не произошло, каких-либо новых действий Беларуси против Украины замечено не было. О ретрансляторах Зеленский говорил еще в феврале и тогда же сообщил, что украинские военные уже нейтрализовали часть из них.

Разве что белорусские нефтепродукты помогают России преодолевать дефицит топлива в тот момент, когда украинские дроны пытаются создать в России топливный кризис.

Причины ультиматума Зеленского заключаются в изменении баланса сил в регионе. Украина почувствовала свою силу и рассматривает Беларусь как слабое звено белорусско-российского военного союза, которое можно нейтрализовать.

Разрушение комфорта Лукашенко

И это новая ситуация — огромный вызов для режима Александра Лукашенко. Разрушается его комфортное существование.

С осени 2022 года Беларусь вроде бы не участвует в войне. Ракеты и дроны не запускаются с белорусской территории. Белорусская армия непосредственно не участвует в боевых действиях.

Да, белорусский ВПК работает на Россию. Лукашенко отвечал на это, что, мол, и европейский ВПК работает на Украину, то есть Беларусь «участвует» в войне так же, как и Европа. Получалось, что Беларусь зарабатывала немалые деньги на войне, одновременно призывая к миру и предлагая себя в роли «миротворца».

Лукашенко создал образ «гаранта мира» для белорусов.

В определенном смысле общественное сознание действительно воспринимало его именно так. О том, что в 2022 году война началась с территории Беларуси, многие уже забыли. Появилась надежда, причем вполне обоснованная, что статус соагрессора постепенно размоется.

В результате со стороны выглядело так, что весь негатив войны достается России, а Беларусь получает главным образом экономические и политические дивиденды. Это позволило укрепить существующий режим.

И вот теперь эта относительно комфортная ситуация рушится. Именно тогда, когда руководитель Беларуси решил, что всех переиграл и удачно вышел из сложного положения, с улицы Банковой ему напоминают: никто не забыт и ничто не забыто.

Политический цугцванг

Проблема Лукашенко заключается в том, что, похоже, у него нет хорошего хода, нет правильного решения. Это ситуация, которую шахматным языком можно назвать политическим цугцвангом.

Если убрать те ретрансляторы, о которых говорит Зеленский, это будет не только потеря лица. Россия воспримет такое решение как предательство. Тем более что президент Украины говорит не только о ретрансляторах, но и о белорусском ВПК и поставках топлива с белорусских НПЗ.

Если же не реагировать на угрозы Киева, можно столкнуться с ударами украинских дронов — со всеми негативными последствиями.

Психологическое состояние Лукашенко хорошо отражают его слова, сказанные 18 июня на совещании с военными:

«Мы понимаем: не дай бог начнется настоящая война — мы будем просто смертниками. Мы просто будем смертниками».

Последствия применения силы

Если Киев решится на силовые действия против Беларуси, какими могут быть последствия?

Можно предположить, что Украина способна нанести удары по стратегическим объектам на территории Беларуси. Лукашенко в недавнем интервью телеканалу Al Arabiya признал, что Беларусь уязвима перед украинскими дронами. Но что будет дальше?

Возможно, в 2022 году Лукашенко удалось убедить Владимира Путина не обстреливать Украину с территории Беларуси. Теперь же, если события перейдут к силовому сценарию, Кремль может вернуть ситуацию назад — снова разместить в Беларуси российские ракеты и дроны.

Все чаще звучит мнение, что Россия различными способами стремится втянуть Беларусь в войну.

Много ли выиграет Украина, если российские ракеты вновь появятся в Беларуси и начнется обмен ракетными и беспилотными ударами через белорусско-украинскую границу? Совсем не очевидно.

Можно предположить, что это не понравится западным соседям. Война приблизится к Европе.

Беларусь и Россия превратятся в единый военный лагерь. Что тогда останется от белорусского суверенитета?

Полноценное участие белорусской армии в войне будет означать превращение глубокого политического кризиса Беларуси в горячую войну.

Это станет огромным вызовом для оппозиции: для властей все противники автоматически превратятся из «экстремистов» в «предателей».

Пространство для маневра сохраняется

Можно предположить, что Киев понимает все риски военного конфликта с Беларусью и не испытывает «головокружения от успехов».

Поэтому ультиматум Зеленского сформулирован достаточно расплывчато, что оставляет пространство для различных решений. Заявление от 20 июня, как уже отмечалось, выглядело значительно спокойнее.

Скорее всего, пока эти угрозы следует рассматривать как новую психологическую атаку. Но даже в таком виде это сильный стресс для официального Минска.

Для Лукашенко приходит время платить по счетам.

Валерий Карбалевич, «Радые Свабода»

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