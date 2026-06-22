В Беларусь идут ливни, шквалистый ветер и град 22.06.2026, 10:11

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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Погода в Беларуси резко ухудшается, из-за чего уровень метеоопасности был повышен до оранжевого. Сегодня в период с 9:00 до 15:00 на большей части территории страны пройдут грозы. В отдельных районах они принесут с собой мощные ливни, град и шквалистый ветер с порывами от 15 до 20 м/с. Непогода задержится в республике до конца суток.

Эпицентром шторма станут южные и юго-восточные регионы. Причиной экстремальных явлений там послужит резкий температурный контраст: на севере страны ожидается комфортная прохлада (+23…+26°С), тогда как на юге воздух раскалится до +28…+30°С (в среднем по стране будет от +24°С до +30°С).

Грозовой фронт зацепит и Минск. В столице гроза прогнозируется с 11:00 до 15:00, возможны сильные порывы ветра до 15–20 м/с.

Важно: Жителям юга и юго-востока Беларуси, а также других регионов, рекомендуется соблюдать повышенную осторожность. Закрывайте окна и не паркуйте машины вблизи деревьев и слабо закрепленных конструкций.

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