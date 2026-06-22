Ученые нашли секрет похудения в режиме дня 1 22.06.2026, 10:46

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Забудьте о строгих диетах.

Многие из нас привыкли считать, что успех в похудении на 100% зависит от подсчета калорий и жестких ограничений в еде. Однако недавнее исследование, проведенное учеными из Барселоны, предлагает взглянуть на проблему под другим углом. Специалисты проанализировали образ жизни более 7 тысяч человек в возрасте от 40 до 65 лет и пришли к интересному выводу: время приема пищи может играть не менее важную роль, чем состав вашего рациона.

Об этом пишет «Курсор».

В гармонии с биологическими часами

Наш организм — это сложная система, работающая по своим внутренним биологическим часам, или циркадным ритмам. Эти процессы регулируют обмен веществ, качество сна и гормональный фон. В дневное время наш метаболизм работает максимально активно, тогда как вечером тело естественным образом настраивается на восстановление и отдых.

Результаты исследования показали четкую закономерность: люди, которые привыкли завтракать и ужинать раньше, чаще демонстрировали более низкий индекс массы тела (ИМТ). Эта тенденция сохранялась даже после того, как ученые исключили влияние возраста, качества сна и общего количества потребляемой пищи.

Почему это работает?

Поздние ужины идут вразрез с естественными процессами организма: когда метаболизм замедляется, организму сложнее эффективно перерабатывать полученную энергию. В то же время ранний ужин в сочетании с ранним завтраком создает так называемое «ночное голодание» — длительный промежуток времени, в течение которого тело может полноценно отдохнуть от процесса переваривания пищи.

Особенно наглядными результаты оказались для женщин в период после менопаузы. Ученые связывают это с гормональными перестройками, которые меняют скорость метаболизма, делая режим питания ключевым инструментом в поддержании веса.

Важное напоминание

Безусловно, ученые предостерегают от восприятия раннего приема пищи как единственной панацеи. Здоровый вес — это комплексный результат, который зависит от:

уровня ежедневной физической активности;

общей калорийности рациона;

качества и продолжительности сна;

генетических особенностей организма.

Тем не менее, исследование дает оптимистичный сигнал: не всегда нужны кардинальные перемены, чтобы увидеть результат. Иногда достаточно просто сместить график питания, чтобы помочь своему организму работать в оптимальном режиме. Попробуйте перенести время ужина на час или два раньше — возможно, именно этот простой шаг станет вашим главным союзником на пути к легкости и здоровью.

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