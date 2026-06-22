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Россияне поразили два иностранных гражданских судна в Черном море

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  • 22.06.2026, 10:56
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Россияне поразили два иностранных гражданских судна в Черном море
Фото: ВМС Украины

Корабли направлялись в украинские порты.

Алексей Кулеба, министр развития общин и территорий Украины, сообщил о террористической атаке ВС РФ на гражданские суда. Судно из Турции получило серьезные повреждения.

Кулеба сообщил, что в ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, следовавших в украинские порты.

Погиб член экипажа — 58-летний повар, гражданин Египта. Восемь моряков, среди которых были граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательный плот. Судно получило значительные повреждения и утратило мореходность.

Кроме того, россияне атаковали суда под флагами Палау и Белиза: «К счастью, пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение».

«Это очередное военное преступление России. Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты — это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и требуют решительной реакции международного сообщества», — отметил министр.

ВМС Украины сообщили, что оказали помощь морякам с подбитого россиянами турецкого сухогруза VICTRESS под флагом Панамы.

На борту находились девять членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии.

«Этот случай в очередной раз демонстрирует, что Российская Федерация продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины и впредь будут делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность на море», — резюмировали украинские военные в своем сообщении.

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