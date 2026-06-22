На заводе по производству СПГ в Катаре раздался мощный взрыв 2 22.06.2026, 11:47

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Фото: X / Parody Jeff

Один из крупнейших газовых объектов страны охватил пожар.

На заводе по переработке сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре прогремел мощный взрыв. Уже более 50 человек получили ранения, а еще 18 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Что произошло

Инцидент произошел 21 июня во время запуска операций в промышленном городе Рас-Лаффан.

Как сообщили в компании QatarEnergy, взрыв вызвал пожар на газораспределительном объекте «Барзан». Для ликвидации последствий были задействованы подразделения экстренного реагирования. Пожар уже удалось взять под контроль.

Сколько человек пострадало

По данным Министерства внутренних дел Катара, в результате взрыва ранения получили 54 человека.

Кроме того, спасательные службы продолжают поиски 18 человек, которые в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Что говорят власти

В МВД Катара заявили, что причиной инцидента стала «техническая авария».

Также там подчеркнули, что утечки газа или других веществ, которые могли бы представлять угрозу для общественной безопасности, не зафиксировано.

В то же время QatarEnergy пока не сообщала, получил ли объект повреждения и как инцидент повлиял на его работу.

Что известно об объекте

Газовый комплекс «Барзан» обеспечивает внутренний рынок Катара природным газом.

Мощность объекта составляет около 40 миллионов кубических метров газа в сутки. Он поставляет топливо для промышленности и энергетического сектора страны.

В марте 2026 года иранская ракета уже наносила удар по этому объекту. Тогда терминал получил значительные повреждения.

После атаки Катар полностью остановил добычу на объекте и выслал из страны иранских дипломатов.

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