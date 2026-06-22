Крупный завод в Беларуси уйдет с молотка 22.06.2026, 12:27

Предыдущие торги провалились.

В Лидском районе предпринимается очередная попытка продать ликеро-водочный завод «Можейково». Соответствующий лот снова размещен на электронной площадке «БелЮрОбеспечение». Предыдущие торги провалились из-за отсутствия покупателей, что связывают с высокой стоимостью объекта и сопутствующими трудностями, пишет tochka.by.

Ранее предприятие принадлежало одноименному ОАО «Можейково», однако после признания компании несостоятельной завод в 2019 году законсервировали. Производство было создано еще в советские годы, а на стыке 2000-х и 2010-х годов здания прошли масштабную реконструкцию и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

фото: e-auction.by

Выставленный на торги имущественный комплекс включает в себя 14 капитальных строений (среди которых цех ликеро-водочных изделий, спиртохранилище и склад готовой продукции), производственное оборудование, а также право аренды земельного участка сроком на 50 лет. При этом потенциальному инвестору стоит учесть, что объект обременен залогом и ипотекой.

фото: e-auction.by

Завод безуспешно пытаются реализовать с лета 2024 года. За это время стоимость лота постоянно корректировалась: начав с 30 млн рублей, цена опускалась до 12 млн. В 2025 году предприятие выставляли на аукцион пять раз, но желающих так и не нашлось. Последние торги, прошедшие 14 мая текущего года со стартовой ценой 18 млн рублей, также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

фото: e-auction.by

Новый аукцион, который станет уже как минимум двенадцатым по счету, назначен на 29 июня. Начальную стоимость снова снизили до минимальной отметки — 12 млн рублей. Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток в размере 10% от стоимости лота, а победителю предоставится 20 дней на выплату оставшейся суммы.

фото: e-auction.by

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