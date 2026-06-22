Smart возвращает легендарный двухместный городской электромобиль 1 22.06.2026, 13:26

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Фото: Getty

Новая модель сохранила ключевую черту предшественника.

Smart представил новый электрический двухместный автомобиль #2, фактически возрождая культовую модель Fortwo, производство которой завершилось в 2024 году. Новинка стала частью полностью электрической линейки бренда, куда уже входят более крупные модели #1, #3 и #5, пишет журнал Forbes Smart #2: Two-Seater City Car Is Back And Now It’s Twice As Good (перевод — сайт Charter97.org).

Фото: Getty

Главное отличие нового #2 — переход на современную платформу Electric Compact Architecture. Она позволила значительно увеличить запас хода: теперь автомобиль способен проехать до 186 миль (около 300 км по WLTP), тогда как прежняя электрическая версия Fortwo ограничивалась примерно 81 милей.

Фото: Smart

Несмотря на компактные размеры, автомобиль сохранил ключевую черту предшественника — исключительно малый радиус разворота 6,95 метра, что делает его особенно удобным для плотной городской среды.

Фото: Smart

Внутри разработчики сделали ставку на переработанный интерьер: обновленные экраны, упрощенная компоновка и необычное решение с «лавочным» сиденьем, которое позволяет пассажирам легче перемещаться внутри салона в условиях тесной парковки.

Фото: Джулиан Боссерт

Smart позиционирует #2 как премиальный городской электрокар, ориентированный прежде всего на европейский рынок. Цена пока не раскрывается, но компания заявляет, что она будет сопоставима с предыдущими компактными моделями бренда.

Фото: Джулиан Боссерт

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