Smart возвращает легендарный двухместный городской электромобиль

Smart возвращает легендарный двухместный городской электромобиль1
- 22.06.2026, 13:26
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Новая модель сохранила ключевую черту предшественника.
Smart представил новый электрический двухместный автомобиль #2, фактически возрождая культовую модель Fortwo, производство которой завершилось в 2024 году. Новинка стала частью полностью электрической линейки бренда, куда уже входят более крупные модели #1, #3 и #5, пишет журнал Forbes Smart #2: Two-Seater City Car Is Back And Now It’s Twice As Good (перевод — сайт Charter97.org).
Главное отличие нового #2 — переход на современную платформу Electric Compact Architecture. Она позволила значительно увеличить запас хода: теперь автомобиль способен проехать до 186 миль (около 300 км по WLTP), тогда как прежняя электрическая версия Fortwo ограничивалась примерно 81 милей.
Несмотря на компактные размеры, автомобиль сохранил ключевую черту предшественника — исключительно малый радиус разворота 6,95 метра, что делает его особенно удобным для плотной городской среды.
Внутри разработчики сделали ставку на переработанный интерьер: обновленные экраны, упрощенная компоновка и необычное решение с «лавочным» сиденьем, которое позволяет пассажирам легче перемещаться внутри салона в условиях тесной парковки.
Smart позиционирует #2 как премиальный городской электрокар, ориентированный прежде всего на европейский рынок. Цена пока не раскрывается, но компания заявляет, что она будет сопоставима с предыдущими компактными моделями бренда.