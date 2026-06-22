«Боевые ведьмы» Украины ведут тайную охоту в тылу России 1 22.06.2026, 14:16

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Особую роль в украинском подполье играют женщины.

Украинское подполье на оккупированных территориях стало куда менее заметным, но намного опаснее для российской армии. Если в первые месяцы войны сопротивление проявлялось в украинских флагах, граффити и открытых акциях неповиновения, то теперь его ядро — разведсеть, которая помогает наводить удары дронов по складам, казармам, командным пунктам и системам ПВО далеко за линией фронта, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых ярких эпизодов стала история с чеченским командиром, который несколько месяцев переписывался в WhatsApp с якобы одинокой украинкой. На деле за женским профилем стоял офицер украинской разведки. В ходе доверительного общения военный прислал фото из казармы, а на заднем плане случайно попала схема расположения части. Вскоре по этим координатам ударил украинский беспилотник.

Именно такие операции, по данным The Atlantic, стали частью новой модели сопротивления. Теперь в оккупации работают одиночные агенты, связанные с кураторами только через зашифрованные каналы. Их задача — фиксировать передвижения техники, расположение частей, топливные базы и узлы снабжения. Затем данные проходят проверку и передаются военным для так называемых «средних ударов» — атак по целям в глубине оккупированной территории.

Особую роль в этой сети играют женщины. Они работают в больницах, школах, администрациях, благотворительных структурах и часто не вызывают подозрений у российских военных. По словам участников подполья, именно женщины сегодня стали «хребтом сопротивления» в оккупации. Их называют «видьмами» — в украинской традиции это не о колдовстве, а о знании, хитрости и способности видеть больше других.

После 2022 года условия работы подполья резко усложнились. В городах появились плотные сети камер, усилились проверки, допросы и слежка. Любая проукраинская активность может закончиться арестом, пытками или депортацией. Российские силовики проверяют телефоны на блокпостах, а устройства, купленные в оккупации, могут быть заражены программами слежки. Поэтому связь подполья строится на «чистых» смартфонах, контрабандных каналах доставки и сложных схемах конспирации.

Украинские источники утверждают, что именно эта скрытая сеть делает удары по тылу все точнее. Иногда между передачей координат и атакой проходит всего несколько часов, а порой — считаные минуты. Цель, как говорят участники сопротивления, проста: сделать так, чтобы российские военные чувствовали угрозу не только на фронте, но и в каждом оккупированном городе, на каждом складе и в каждой казарме.

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